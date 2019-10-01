Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о неожиданных изменениях погоды

Несмотря на то, что в целом ряде российских регионов наметилось улучшение погоды, а температурный фон, например, в Европейской части страны вернулся к своим климатическим показателям и даже превысил его, второй осенний месяц в некоторых областях РФ начинается с опасных природных явлений, о чём, в частности, предупреждают пресс-службы региональных Управлений МЧС.

Аномальная погода в Приморье. Предупреждение МЧС и прогноз Гидрометцентра

Так, в ближайшие дни на всей территории Приморья объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Как пояснили в краевом Главке МЧС, это связано с высоким уровнем пожарной опасности, которой присвоен четвёртый класс. При этом, риск возникновения пожаров сохранится до четверга, 3 октября включительно.

По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 2 октября в Приморье ожидается солнечный и очень тёплый день, без осадков. На солнце воздух может прогреться до аномальных плюс 25. В среду станет прохладнее, столбики термометров упадут до плюс 20, что также значительно выше климатической нормы.

А вот уже с 4 октября, по прогнозу Гидрометцентра, грядёт сильное похолодание. Ожидается, что в этот день температура воздуха может составить всего плюс 3-4, а с 5 октября – около нуля. Таким образом, приморцам всё-таки придётся попрощаться с летом и перейти на осеннюю форму одежды.

Напомним, в воскресенье во Владивостоке был побит многолетний температурный рекорд, который держался в крае с 1938 года. По данным синоптиков, на 0,9 градусов был перекрыт абсолютный максимум для 29 сентября. Как пояснили метеорологи, в прошедшие выходные Приморье находилось в тёплом секторе атлантического циклона.

Как раз из-за сухой и тёплой погоды в МЧС и предупреждают об опасности возникновения лесных пожаров. В этой связи спасатели обращаются к жителям и гостям Приморья воздержаться от посещения лесов для проведения пикников. В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что большое количество людей отправляясь на отдых в лес, не всегда соблюдают при этом нормы пожарной безопасности. В условиях сухой, тёплой погоды возникновение очагов пожаров чревато крайне тяжёлыми последствиями.

Прогноз погоды в Карелии. Предупреждение МЧС

По прогнозу Гидрометцентра в период с 1 по 3 октября резко ухудшится погода в Карелии. Во вторник и среду ожидается чувствительное изменение климатической обстановки в южной и центральной частях республики, а 3 октября – в центральной и северной.

Вечером 1 октября и ночью 2 октября в республике прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут составить до 16-18 метров в секунду. Согласно данным ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, сильная непогода разыграется в южных, центральных и северных районах республики. Местами синоптики прогнозируют ливни. При этом, по прогнозу синоптиков, температура воздуха составит плюс 7-11.

Из-за неблагоприятных погодных условий существует вероятность возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В частности, возможны обрывы линий связи, электропередачи, нарушение электроснабжения населённых пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов.

Спасатели обращаются к местным жителям и приезжим соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, отправляясь в поездку, необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также соблюдать правила безопасности дорожного движения. При возникновении ЧС необходимо незамедлительно звонить на Единый номер (101) пожарно-спасательной службы МЧС РФ.

В МЧС предупредили об усилении ветра и сильных дождях в СПб

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, вечером 1 октября и весь день 2 октября ожидаются сильные дожди и усиление западного ветра с порывами до 24 метров в секунду. Такое предупреждение сделали в региональном Главке МЧС. Оно основано на данных метеорологов, о том, что Северную столицу накроет облачная спираль циклона из Атлантики. Это и приведёт к шквалистому ветру и ливню. Из-за угрозы наводнения в городе на Неве уже перекрыли затворы дамбы. Решение принято в связи с поднятием воды. Согласно информации МЧС по городу, уровень воды может достигнуть опасных значений – ожидается, что уже сегодня ближе к полуночи уровень воды в Неве достигнет 160-170 см.

При этом, по прогнозу синоптиков, дожди в СПб будут идти, как минимум до пятницы, 4 октября, а дневная температура воздуха днём к концу недели снизится с плюс 10 до плюс 3-4

Гидрометцентр. Прогноз погоды в Москве до конца недели

В Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная, но тёплая погода. В среду, 2 октября в столичном регионе воздух прогреется до плюс 14. Однако пик октябрьского потепления, по данным Гидрометцентра, придётся на четверг, 3 октября, когда столбики термометров поднимутся до плюс 19. Впрочем, уже к концу этой недели температурный фон вновь понизится, причём существенно. Так, в ночь на 5 октября погодные градусники будут показывать всего плюс 1-2. В дневные часы в субботу и воскресенье ожидается плюс 4-6, дожди.

Между тем, по данным сайта «Метеоновости», 1 октября в 10:00 мск на станции ВДНХ атмосферное давление упало до 974 гПа (730,7 мм ртутного столба.) Таким образом, в Москве установлен новый рекорд низкого давления. Ранее, в 1954 году этот показатель равнялся 977,7 гПа. Согласно прогнозу Гидрометцентра, со среды 2 октября атмосферное давление начнётся повышаться.