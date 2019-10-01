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Россияне назвали самые перспективные для изучения иностранные языки

Москва, 01.10.2019

Согласно опросу социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство россиян считают необходимым знание иностранных языков.

При этом 93% из них считают, что самым перспективным из всех иностранных языков является английский. Кроме того, 48% считают обязательным к изучению китайский язык, 32% – немецкий. В ТОП-6 языков также вошли французский (21%) и испанский (9%), передаёт агентство «Интерфакс».

Также социологи выяснили, какие преимущества даёт россиянам знание иностранных языков. 36% участников опроса считают, что это помогает общаться с гражданами других стран, 34% респондентов – в поездках за границу, 33% - оказывает помощь в работе.

При этом только 5% участников этого опроса заявили, что владеют английским языком в совершенстве. На языке Гёте и Шиллера в совершенстве говорят не более 1% респондентов, Совершенным знанием французского похвастаться не смог никто. Однако 3% граждан РФ на нем читают. Менее 1% опрошенных смогут прочитать и понять текст, написанный на итальянском, испанском, китайском, японском и арабском языках.

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