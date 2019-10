ТОП-10 событий октября

Хосе Каррерас

В Государственном Кремлевском Дворце 1 октября выступит выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Он исполнит свои лучшие оперные партии: Каварадосси из оперы «Тоска», Пинкертона из оперы «Мадам Бовари», Рудольфа из оперы «Богема», Радамеса из оперы «Аида», Хосе из оперы «Кармен», Отелло из оперы «Отелло», Калафа из оперы «Турандот» и многие другие. Вместе с мэтром на сцену в этот вечер выйдет и молодая талантливая оперная певица Дарья Зыкова.

Хосе был участником легендарного трио «Три тенора», солистами которого также были Пласидо Доминго и скончавшийся в 2007 году Лучано Паваротти. Каррерас не только поет, он не раз дирижировал многими известными оркестрами, в числе которых Венский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, оркестр «Филармония», Оркестр Мюнхенской филармонии, Парижский симфонический оркестр и Филармонический оркестр «Ла Скала».



Где: Государственный Кремлевский Дворец

Когда: 1 октября

Цена: от 5700 до 16000 руб.

Возрастное ограничение: 12+

Подробности на https://gkd-palace.com/



Zivert

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 3 октября станет местом сбора всех меломанов страны. В этот вечер молодая певица Юлия Zivert, ставшая артисткой лейбла «Первое Музыкальное», представит свой дебютный альбом. Исполнительница прославилась своими хитами Life и «Зелёные волны». У ее клипов в YouTube более 30 миллионов просмотров, а ее по версии премии Bravo назвали «Открытием года». Потанцевать под любимую мелодию суперпопулярного хита Zivert, подпевать ей и услышать новые песни восходящей звезды - все это будет ждать гостей концерта Zivert 3 октября.



Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Когда: 3 октября

Подробности на https://glavclub.com/



«Сукины дети»

Одним из главных театральных событий этой осени станет московская премьера последнего спектакля культового режиссера Эймунтаса Някрошюса «Сукины дети» в Театре им. Маяковского. В постановке, посвященной любви и смерти, четко читается знаменитый почерк мэтра, который создавал в разных театрах мира спектакли-притчи. В каждой его работе ведущие роли отведены точной сценографии, музыкальному и световому оформлениям и пластическому решению. В 2018 году, в года выхода, эта постановка была признана театральными критиками самой выдающейся премьерой на родине режиссера в Литве. Спектакль дарит зрителям возможность запомнить последние и главные мысли Някрошюса.Где: Театр им. Маяковского

Когда: 15, 16 октября

Цена: от 1000 до 15000 руб.

Возрастное ограничение: 12+

Подробности на http://www.mayakovsky.ru



Пласидо Доминго

В октябре в Москве пройдет концерт культового испанского тенора Пласидо Доминго. Специальным гостем вечера станет Юрий Башмет. В программу войдут оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и жемчужины испанского лирико-драматического жанра Сарсуэла. На счету Доминго исполнение более 150 партий. Он стал единственным в истории оперным певцом, сумевшим охватить такой обширный репертуар. Певец более 4000 тысяч раз выступал на сценах знаковых оперных театров мира - от Ла Скала до Баварской государственной оперы. В копилке знаменитого испанца 11 премий Грэмми!Где: Крокус Сити Холл

Когда: 17 октября

Цена: от 4000 до 60000 рублей

Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru



LOBODA

19 октября на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо» в Москве LOBODA даст свой большой сольный концерт SUPERSTAR. Это двухчасовое шоу состоится на бис по многочисленным запросам поклонников. Ведь впервые в столице певица его представила в Crocus City Hall, где был полный солд-аут. Светлана исполнит свои суперхиты, которые бьют рекорды продаж в iTunes. А ее бессменная команда из 20 профессиональных вокалистов, танцовщиков и музыкантов сделает это шоу еще более зрелищным и впечатляющим. Зрителей ждут головокружительные трюки, современная хореография, мегаватты света и проверенные временем хиты LOBODA.

Где: ВТБ Арена Центральный Стадион «Динамо»

Когда: 19 октябряЦена: от 3000 до 5000 руб.Возрастное ограничение: 16+Подробности на https://vtb-arena.com



«Девушка и смерть»

Удивительная судьба советской актрисы Валентины Караваевой, получившей престижную в СССР Сталинскую премию за съемки в картине «Машенька» в 1943 году, легла в основу спектакля «Девушка и смерть». Карьера артистки внезапно закончилась после автокатастрофы, которая изуродовала ее лицо. Она умерла в нищете и полном забвении. Последние годы жизни Валентина делала записи на камеру у себя дома. Именно эти видео, на которых она исполняла отрывки ролей, что ей не было суждено сыграть на сцене и в кино, стали частью уникальной мультимедийной постановки режиссера Максима Диденко. Драматург Валерий Печейкин сумел соединить биографию Караваевой с отрывками из ее ролей и создал глубокое, захватывающее и противоречивое произведение, посвященное судьбе Актера и судьбе каждого человека, проживающего жизнь как роль. Главную героиню на сцене воплотит Алиса Хазанова, а ее партнером станет любимый актер Андрея Звягинцева Алексей Розин.Где: Театральный центр «На Страстном»

Когда: 25-26 октября и 22-23 ноября

Цена: от 1900 до 6250 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Подробнее по ссылке: https://ponominalu.ru/event/devushka-i-smert



Первая биеннале современного искусства Кавказа “В поисках идентичности”

В Москве впервые пройдет 1-ая Биеннале современного искусства Кавказа “В поисках идентичности”. В малом зале центра дизайна Artplay будут выставлены работы более 100 современных художников из семи республик Северного Кавказа, стран Закавказья и других государств. Биеннале, помимо представления многообразия художественных практик, задумана как пространство для сложных и бескомпромиссных дискуссий о перспективах развития современного искусства Северного Кавказа. Более 500 произведений искусства представят все жанровое многообразие: гости увидят инсталляцию осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященную памяти жертв бесланской трагедии и созданную по мотивам мемориала, установленного в Турции в с. Пойразлы, также на выставке появится “живое” граффити художника Руслана ØDÎNTRÏ Магомедова, который прямо на Биеннале создаст новую работу. Одним из самых ожидаемых участников экспозиции станет резонансный фотопроект #FollowMeTo, который был создан Мурадом и Натальей Османн. Он впервые примет участие в художественной выставке.Где: Artplay (Малый зал)

Когда: с 25 по 31 октября

Цена: вход свободный

“Неглинная, Я люблю тебя”

Тренд на москвоведение в столице среди молодежи крепнет не только потому, что город преобразился. История Москвы и многих поколений художников, музыкантов, писателей, неразрывно связаны. 15 октября в ТЦ “Неглинная Галерея” и 1 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, начнёт работу книжно-выставочный проект “Неглинная, Я люблю тебя”. Проект посвящен прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка Москвы — району Неглинной (ныне подземная река Неглинная, текущая от Марьиной рощи до Кремля). Над проектом работала группа историков, фотограф Дмитрий Зверев снимал современную жизнь, дважды ТЦ “Неглинная Галерея” проводила общегородской конкурс фотографии #НеглиннаЯлюблютебя. Москвоведческую часть проекта представит Российское историческое общество, а также Алексей Дедушкин — один из самых известных и цитируемых москвоведов. Посетителей также ждут интенсив “Супер-гид” с экскурсоводами и научными сотрудниками Музея Москвы (9 ноября), и пешеходные экскурсии, посвященные истории Неглинной.



Где: ТЦ “Неглинная Галерея” с 15 октября - 17 ноября, в Центре Гиляровского с 1 ноября по 17 ноября

Цена: вход свободный

Возрастное ограничение: 0+



Unkle

В октябре Москву приедут пионеры трип-хопа Unkle. Они привезут в столицу новое live-шоу с презентацией альбома The Road, который вобрал в себя философские истории с самокопанием и библейскими отсылками. Британский гений звука, знаменитый саунд-продюсер Джеймс Лавель основал эту группу в 1994 году. С тех пор с коллективом сотрудничали разные музыканты: DJ Shadow, Тома Йорка, Massive Attack, Beastie Boys и The Stone Roses, Qotsa и многие другие. Хиты Unkle Rabbit in Your Headlights, Be There, Burn My Shadow и многие другие до сих пор звучат на радиостанциях и танцевальных площадках по всему миру.



Где: Известия Hall

Когда: 26 октября

Цена: от 3900 до 11400 руб.

Возрастное ограничение: 18+

Подробности на https://izvestiya-hall.com



Томас Андерс

31 октября в Москве выступит один из самых любимых и узнаваемых российским зрителем иностранных артистов - бывший солист популярной группы Modern Talking Томас Андерс. Хиты You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, S.O.S For Love, в которых звучит голос Томаса, стали суперпопулярными во всем мире. Песня You’re My Heart, You’re My Soul была лидером хит-парадов в 81 стране мира, а общее количество продаж пластинок превысило 125 миллионов копий, что принесло певцу более 400 золотых и платиновых наград. На большом сольном концерте в Москве Андерс исполнит не только композиции со своих сольных альбомов, но и знаковые хиты дуэта Modern Talking.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 31 октября

Цена: от 1500 до 10000 руб.

Возрастное ограничение: 12+

Подробности на https://crocus-hall.ru/events/anders19