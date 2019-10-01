ТОП-10 событий октября

Хосе Каррерас
В Государственном Кремлевском Дворце 1 октября выступит выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Он исполнит свои лучшие оперные партии: Каварадосси из оперы «Тоска», Пинкертона из оперы «Мадам Бовари», Рудольфа из оперы «Богема», Радамеса из оперы «Аида», Хосе из оперы «Кармен», Отелло из оперы «Отелло», Калафа из оперы «Турандот» и многие другие. Вместе с мэтром на сцену в этот вечер выйдет и молодая талантливая оперная певица Дарья Зыкова.
Хосе был участником легендарного трио «Три тенора», солистами которого также были Пласидо Доминго и скончавшийся в 2007 году Лучано Паваротти. Каррерас не только поет, он не раз дирижировал многими известными оркестрами, в числе которых Венский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, оркестр «Филармония», Оркестр Мюнхенской филармонии, Парижский симфонический оркестр и Филармонический оркестр «Ла Скала».
Где: Государственный Кремлевский Дворец
Когда: 1 октября
Цена: от 5700 до 16000 руб.
Возрастное ограничение: 12+
Подробности на https://gkd-palace.com/
Zivert
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 3 октября станет местом сбора всех меломанов страны. В этот вечер молодая певица Юлия Zivert, ставшая артисткой лейбла «Первое Музыкальное», представит свой дебютный альбом. Исполнительница прославилась своими хитами Life и «Зелёные волны». У ее клипов в YouTube более 30 миллионов просмотров, а ее по версии премии Bravo назвали «Открытием года». Потанцевать под любимую мелодию суперпопулярного хита Zivert, подпевать ей и услышать новые песни восходящей звезды - все это будет ждать гостей концерта Zivert 3 октября.
Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Когда: 3 октября
Подробности на https://glavclub.com/
«Сукины дети»
Когда: 15, 16 октября
Цена: от 1000 до 15000 руб.
Возрастное ограничение: 12+
Подробности на http://www.mayakovsky.ru
Пласидо Доминго
Когда: 17 октября
Цена: от 4000 до 60000 рублей
Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru
LOBODA
19 октября на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо» в Москве LOBODA даст свой большой сольный концерт SUPERSTAR. Это двухчасовое шоу состоится на бис по многочисленным запросам поклонников. Ведь впервые в столице певица его представила в Crocus City Hall, где был полный солд-аут. Светлана исполнит свои суперхиты, которые бьют рекорды продаж в iTunes. А ее бессменная команда из 20 профессиональных вокалистов, танцовщиков и музыкантов сделает это шоу еще более зрелищным и впечатляющим. Зрителей ждут головокружительные трюки, современная хореография, мегаватты света и проверенные временем хиты LOBODA.
Где: ВТБ Арена Центральный Стадион «Динамо»
Когда: 19 октябряЦена: от 3000 до 5000 руб.Возрастное ограничение: 16+Подробности на https://vtb-arena.com
«Девушка и смерть»
Когда: 25-26 октября и 22-23 ноября
Цена: от 1900 до 6250 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Подробнее по ссылке: https://ponominalu.ru/event/devushka-i-smert
Первая биеннале современного искусства Кавказа “В поисках идентичности”
Когда: с 25 по 31 октября
Цена: вход свободный
“Неглинная, Я люблю тебя”
Тренд на москвоведение в столице среди молодежи крепнет не только потому, что город преобразился. История Москвы и многих поколений художников, музыкантов, писателей, неразрывно связаны. 15 октября в ТЦ “Неглинная Галерея” и 1 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, начнёт работу книжно-выставочный проект “Неглинная, Я люблю тебя”. Проект посвящен прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка Москвы — району Неглинной (ныне подземная река Неглинная, текущая от Марьиной рощи до Кремля). Над проектом работала группа историков, фотограф Дмитрий Зверев снимал современную жизнь, дважды ТЦ “Неглинная Галерея” проводила общегородской конкурс фотографии #НеглиннаЯлюблютебя. Москвоведческую часть проекта представит Российское историческое общество, а также Алексей Дедушкин — один из самых известных и цитируемых москвоведов. Посетителей также ждут интенсив “Супер-гид” с экскурсоводами и научными сотрудниками Музея Москвы (9 ноября), и пешеходные экскурсии, посвященные истории Неглинной.
Где: ТЦ “Неглинная Галерея” с 15 октября - 17 ноября, в Центре Гиляровского с 1 ноября по 17 ноября
Цена: вход свободный
Возрастное ограничение: 0+
Unkle
В октябре Москву приедут пионеры трип-хопа Unkle. Они привезут в столицу новое live-шоу с презентацией альбома The Road, который вобрал в себя философские истории с самокопанием и библейскими отсылками. Британский гений звука, знаменитый саунд-продюсер Джеймс Лавель основал эту группу в 1994 году. С тех пор с коллективом сотрудничали разные музыканты: DJ Shadow, Тома Йорка, Massive Attack, Beastie Boys и The Stone Roses, Qotsa и многие другие. Хиты Unkle Rabbit in Your Headlights, Be There, Burn My Shadow и многие другие до сих пор звучат на радиостанциях и танцевальных площадках по всему миру.
Где: Известия Hall
Когда: 26 октября
Цена: от 3900 до 11400 руб.
Возрастное ограничение: 18+
Подробности на https://izvestiya-hall.com
Томас Андерс
31 октября в Москве выступит один из самых любимых и узнаваемых российским зрителем иностранных артистов - бывший солист популярной группы Modern Talking Томас Андерс. Хиты You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, S.O.S For Love, в которых звучит голос Томаса, стали суперпопулярными во всем мире. Песня You’re My Heart, You’re My Soul была лидером хит-парадов в 81 стране мира, а общее количество продаж пластинок превысило 125 миллионов копий, что принесло певцу более 400 золотых и платиновых наград. На большом сольном концерте в Москве Андерс исполнит не только композиции со своих сольных альбомов, но и знаковые хиты дуэта Modern Talking.
Где: Крокус Сити Холл
Когда: 31 октября
Цена: от 1500 до 10000 руб.
Возрастное ограничение: 12+
Подробности на https://crocus-hall.ru/events/anders19