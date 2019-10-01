Трамп намерен встретиться с автором жалобы на разговор с Зеленским

Президент США заявил, что как любой американский гражданин имеет право на встречу с обвинителем, поэтому рассчитывает провести переговоры с председателем комитета по разведке в Палате представителей США Адамом Шиффом и сотрудником разведки, который сообщил о его разговоре с президентов Украины Владимиром Зеленским. О намерениях Трамп рассказал со своей страницы в соцсети.

«Как и каждый американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем», - написал американский глава. Он подчеркнул, что особенно ему интересна встреча с «обвинителем, так называемым «осведомителем», который представил идеальный разговор с иностранным лидером совершенно неточно и мошеннически».

Трамп назвал в своем твите выдумкой его слова при общении с украинским президентом и заявил, что хотел бы, чтобы «Шифф был допрошен на самом высоком уровне за мошенничество и измену».

Помимо этого Трампа пожелал встретиться с человеком, который передал эту недостоверную информацию, то есть с «осведомителем».