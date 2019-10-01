Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии красного мяса на здоровье

Канадские учёные, проанализировав уже ранее полученные данные о потреблении красного мяса, пришли к удивительному выводу: большинство людей могут есть привычное количество этого продукта без всякого риска для своего здоровья, пишет MedicalXpress.

За основу были взяты исследования, в которых изучалась связь потребления переработанного красного мяса с возникновением онкологических заболеваний кишечника и желудка. При этом учёные создали сразу пять обзоров.

В одном из них, охватившем 12 исследований и 54 тыс. участников, исследователи воообще не выявили никакой значимой связи между красным мясом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. В других обзорах, с более чем миллионом участников-добровольцев, ученые проследили небольшое снижение риска указанных заболеваний у тех, кто сократил потребление красного мяса. Но и здесь связь была неопределенной.

Таким образом, все пять обзоров показали, что если речь идёт об умеренном потреблении красного мяса, а это около трёх порций в неделю, то оно практически отрицательно не влияет на здоровье человека.

При этом сами учёные признают, что понимают, насколько противоречат их выводы тем сведениям о вреде красного мяса, которые публиковались ранее. Однако утверждают, что они являются всеобъемлющими, поэтому противникам будет сложно найти контраргументы.