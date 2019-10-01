Вход/Регистрация Подписка

Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии красного мяса на здоровье

Москва, 01.10.2019
  • Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии красного мяса на здоровье

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Канадские учёные, проанализировав уже ранее полученные данные о потреблении красного мяса, пришли к удивительному выводу: большинство людей могут есть привычное количество этого продукта без всякого риска для своего здоровья, пишет MedicalXpress.

За основу были взяты исследования, в которых изучалась связь потребления переработанного красного мяса с возникновением онкологических заболеваний кишечника и желудка. При этом учёные создали сразу пять обзоров.

В одном из них, охватившем 12 исследований и 54 тыс. участников, исследователи воообще не выявили никакой значимой связи между красным мясом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. В других обзорах, с более чем миллионом участников-добровольцев, ученые проследили небольшое снижение риска указанных заболеваний у тех, кто сократил потребление красного мяса. Но и здесь связь была неопределенной.

Таким образом, все пять обзоров показали, что если речь идёт об умеренном потреблении красного мяса, а это около трёх порций в неделю, то оно практически отрицательно не влияет на здоровье человека.

При этом сами учёные признают, что понимают, насколько противоречат их выводы тем сведениям о вреде красного мяса, которые публиковались ранее. Однако утверждают, что они являются всеобъемлющими, поэтому противникам будет сложно найти контраргументы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Премьер-зомби вернулся в Лондон
      На родине Бориса Джонсона ждали разгневанные британцы
    2. Ужас в том, что грядет время больших возможностей
      Ведущие экономики мира накопили долги в среднем более 70% своих ВВП. Это может стать глобальной проблемой и привести к новому кризису. Но, по мнению одного из аналитиков, это будет не просто финансовый кризис, а своего рода глобальная перестройка
    3. Слуга американского народа
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама