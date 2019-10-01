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В Минске назвали главное условие для интеграции с Россией

Москва, 01.10.2019
  • В Минске назвали главное условие для интеграции с Россией

Из открытых источников

В процессе интеграции с Россией не будет рассматриваться создание федерации или конфедерации, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он заявил, что «суверенитет для обоих государств – это святое».

«Беларусь не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», - заявил Макей в интервью в РБК.

Он уверен, что даже при желании создать федерацию с другим государством это не удастся из-за перестройки общества, которое стало «совершенно другим по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах».

Целое поколение выросло «в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость», добавил дипломат.

Он подчеркнул в своем интервью, что интеграция Белоруссии с Россией будет проходить строго по документу от 1999 года о создании Союзного государства. Макей добавил, что были предложения по отступлению от первоначального соглашения, которые были «неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны» и в этой связи отвергнуты. По его словам, речь шла о дополнительных положениях по созданию «наднациональных структур». Макей уверен, что Москва и Минск должны сконцентрироваться на экономической проблематике, торговых отношениях, а также правовых аспектах, связанных с таможенным законодательством.

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