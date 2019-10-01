В России разрабатывается новейший самолёт-амфибия

В России, на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г. М. Бериева продолжается разработка новейшего самолёта-амфибии

Как отмечается в информационном сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), взлётная масса нового самолёта, которая составит свыше тысячи тонн, более чем в 20 раз превышает показатель самолёта Бе-200.

Отмечается, что новейшие летательные аппараты-амфибии смогут доставлять грузы и пассажиров на большие расстояния, используя высокую скорость. Отличительная особенность этих самолётов, то, что они могут использовать транспортную инфраструктуру уже существующих морских портов.

Наша справка

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) – авиастроительное предприятие, расположенное в Таганроге.

Предприятие основано 1 октября 1934 года. Главным конструктором был назначен инженер Г. М. Бериев. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный. Второй основной испытательной площадкой ТАНТК им. Бериева и главной испытательной площадкой гидросамолётов, разрабатываемых в ТАНТК, является гидроаэродром в акватории Геленджикской бухты.