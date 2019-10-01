В России вступают новые правила выдачи кредитов

Начиная с 1 октября банки в России, перед тем как одобрить кредит обязаны рассчитать показатель долговой нагрузки заемщика, сообщает ТАСС. Уточняется, что речь идет о кредите свыше 10 тыс. рублей.

Данные меры приняты Центробанком для недопущения «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Отдача от новых мер почувствуется не ранее чем через три месяца, сообщает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Ожидается снижение роста выдачи потребительских кредитов на 20%, сообщил специалист.

Если рынок продолжит расти темпами выше 20%, то это потребует дополнительных мер, резюмировал Дороникин.

Также сообщается, что на большинство банков не повлияет нововведение, поскольку там уже учитывают долговую нагрузку клиентов.