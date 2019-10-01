В России зафиксирован спад потребления рыбы до уровня 60-х годов прошлого века

Несмотря на рост вылова рыбы и морепродуктов в РФ, их потребление резко упало, сократившись до уровней 55-летней давности.

Об этом журналистам рассказал глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, изучив данные государственной статистики и Росрыболовства, агентство пришло к выводу, что потребление рыбы и морепродуктов в РФ с учётом импорта не превышает 12,9 кг на человека в год. Последний раз такой уровень потребления был зафиксирован в начале 1960-х годов в СССР, передаёт «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что максимального уровня потребление рыбы в нашей стране достигало в 2012 году - 17,1 кг на человека. Согласно официальным данным ООН, потребление рыбы в мире с 1961 года увеличилось с 9 кг на человека до 20,5 кг в 2017 году.