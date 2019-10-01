ВТО более чем в два раза ухудшила прогноз по росту мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) значительно ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в 2019 году.

Согласно информации, которая содержится в релизе организации, прогноз ухудшен с 2,6% до 1,2%, что более чем в два раза ниже прогноза апреля по росту торговли. При этом отмечается, что в 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%. Но и это хуже весеннего прогноза, который предполагал рост в 3%, передаёт РИА Новости.

ВТО уже пояснили, что считают главным негативным фактором для прогноза глобальные торговые конфликты, в том числе между США и КНР. Кроме того, серьёзные риски представляют финансовая волатильность и макроэкономические шоки.

Напомним, торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается с 2018 года идет так называемая торговая война, в результате которой происходит взаимное повышение пошлин.

Последний раунд торговых переговоров между представителями США и Поднебесной состоялся 31 июля 2019 года. Тогда сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние в очередной раз усилилось. Новы раунд торговых переговоров запланирован на 10-11 октября.