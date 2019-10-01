Три четверти супербогачей живут в 10 странах

Согласно седьмому ежегодному исследованию супербогачей World Ultra Wealth Report 2019 их число в прошлом году увеличилось незначительно – на 0,8%. Сейчас на планете 265490 человек, состояние которых оценивается не менее, чем в 30 млн долларов.

Столь незначительный рост последовал за резким скачком в 2017 году, когда численность супербогачей выросла почти на 13%.

Суммарное состояние супербогачей впервые за три года сократилось. Правда, тоже незначительно – на 1,7%. В 2018 г. оно составляло 32,3 трлн долларов.

Переживать за сверхбогатых людей не стоит. Авторы исследования прогнозируют, что к 2023 году их число увеличится до 353550 человек, а суммарное состояние – до 43 трлн долларов.

Обращает на себя внимание бурный рост численности сверхбогатых женщин. Сейчас на планете представительниц слабого пола с состоянием не ниже 30 млн долларов почти 39 тысяч или 14,6% от общей численности супербогачей. Особенно много женщин среди относительно молодых субербогачей, возраст которых не более 50 лет. В этом возрастном сегменте каждый пятый супербогач – женщина.

Численность супербогатых людей в 2017 году перевалила за четверть миллиона, т.е. ими можно заселить средних размеров город типа Новороссийска или Йошкар-Олы. Конечно, мульмиллионеры живут везде, но все почти три четверти супербогачей (72%) проживают в 10 наиболее богатых странах мира. Численность проживающих в этих странах богачей увеличилась в прошлом году на 1365 человек, а вот их суммарное состояние на 362 млрд долларов (1,5%) уменьшилось.

Почти каждый третий (31%) супербогач живет в Соединенных Штатах. В 2018 году в США жили 81340 (+2,2%) человек с состоянием не меньше 30 млн долларов. Их суммарное состояние – 9,84 трлн долларов. Это больше, чем ВВП Японии и Германии, третьей и четвертой экономик планеты, вместе взятых. Это также больше, чем суммарное состояние супербогачей пяти следующих за Америкой стран из первой десятки, тоже вместе взятых.

На втором месте Китай. В Поднебесной живет 24965 супербогачей с суммарным состоянием 3,76 трлн долларов.

Третья в рейтинге – Япония с 17855 супербогачами и суммарным состоянием 1,67 трлн долларов. Это, кстати, чуть больше прошлогоднего ВВП России по оценкам МВФ.

В первой десятке также Германия (15685 супербогачей с суммарным состоянием 1,85 трлн долларов), Канада (10395; 1,05), Франция (10145; 1,05), Великобритания (9575; 1,01), Гонконг (8950; 1,18), Италия (6270; 0,708) и Швейцария (6145; 0,808).