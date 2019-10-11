Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq обвалились на 17%

Акции "Яндекса" упали на открытии торгов на американской биржи Nasdaq на 12,35% - до $31,18 за бумагу к 16:44 мск, сообщает ТАСС. При этом акции продолжаются стремительно снижаться.

Так, на 17:27 мск на американской бирже котировки "Яндекса" опускаются уже на 17,4%, до $29,37 за бумагу. На Мосбирже их цена падает на 18,6% - до 1896 рублей, следует из данных торговых площадок.

Акции компании начали снижаться в цене на фоне новостей о законопроекте о значимых информационных ресурсах.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике. На заседании представитель Минкомсвязи заявила, что министерство направило в правительство проект отрицательного отзыва на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%. В то же время представитель ФАС заявил, что ведомство не имеет концептуальных возражений против законопроекта.