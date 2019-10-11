Врачи назвали главные продукты для здоровья сосудов

Медики для здоровья сосудов советуют включать в рацион больше продуктов, которые препятствуют «забиванию» сосудов, передает Медпортал. Первое место в списке таких продуктов занимает мясо птицы, содержащее в своем составе вещество L-аргинин в большом количестве.

Также «щеткой для сосудов» считается лосось благодаря содержащейся в ней группе витамина В. Врачи уточняют, что эффект от употребления этой рыбы усилится, если добавлять к ней зелень или бобовые.

Для снижения воздействия токсичных химических веществ на стенки сосудов необходимо включить в своей рацион ферментированную капусту, например, кимчи.

Также отлично очищают стенки сосудов и поддерживают их эластичность чеснок и гранат. Продукты способны уменьшить толщину стенок сосудов, а также удалить с них ненужный «налет».