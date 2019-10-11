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Как выбирать одежду в интернет-магазине

Москва, 11.10.2019
Покупка одежды в интернет-магазине имеет много преимуществ перед ее приобретением в обычном магазине. Хотя для проведения экспериментов онлайн-магазин не подходит, пополнить свой гардероб стандартными предметами одежды с его помощью очень легко.
#PressRelease

Обычно одежду для каталогов онлайн-магазинов фотографируют на живых людях, а не на вешалках или манекенах. Благодаря этому покупатели могут сразу понять, как она будет выглядеть на них.

Сложность состоит в том, что размеры у разных марок различаются. Для решения этой проблемы каждый онлайн-магазин имеет сетки соответствия размеров, а также таблицы, содержащие диапазоны мерок, которые соответствуют определенным размерам. При этом на сайте можно найти детальные указания относительно того, как нужно себя обмерять. При покупке брюк можно воспользоваться подробными гидами, имеющимися на вебсайтах ведущих джинсовых брендов.

Жители крупных городов при покупке одежды в онлайн-магазинах, таких как Шопоголик клуб, могут воспользоваться услугой примерки. Для этого надо заказать два предмета одежды пограничного размера и после их доставки курьером выбрать подходящий. При отсутствии возможности заказать примерку покупателю надо ориентироваться на ту одежду, к которой он привык. Тем, кто предпочитает одежду впритык, следует выбирать изделия меньшего размера. Тем, кто любит свободную одежду, надо покупать изделия большего размера. При любых обстоятельствах нужно пользоваться услугами онлайн-магазинов, в которых действует понятная и простая система возврата товаров, – к примеру, с бесплатным возвратом доставившему ее курьеру.

Важную роль играет ткань, из которой сшита одежда. К примеру, если джинсы сшиты из тонкого денима, в который добавлен эластан, то они будут слегка растягиваться, так что можно выбрать меньший размер. Если же покупается пальто, то желательно выбрать вещь с некоторым запасом.

Если одежда выпущена малоизвестным производителем, то ее размер может в значительной мере зависеть от той страны, где он находится. К примеру, размеры одежды, изготовленной в Японии и Китае, часто достаточно существенно отличаются в меньшую сторону от обычных размеров. А в Соединенных Штатах и в скандинавских странах размеры, напротив, зачастую назначаются с запасом. Для правильного выбора нужно воспользоваться мерками или таблицами с сетками размеров. Детали можно выяснить и у продавца: в хорошем интернет-магазине всегда имеется форма обратной связи, а при ее отсутствии с такими магазинами не стоит связываться.

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