Как выбрать проектор для дома

При выборе проектора для домашнего использования необходимо учитывать целый ряд критериев:
- Яркость. Под ней понимается поток света, измеряемый в люменах. Данный показатель характеризует объем световой энергии, передаваемой за определенный промежуток времени. Чем он выше, тем лучше видно демонстрируемое на экране изображение.
- Цветовая яркость. Данный показатель зависит от особенностей матриц. Чем больше число матриц, тем большей яркостью и красочностью характеризуется передача цветов.
- Контрастность. Этот показатель характеризует соотношение яркости белого и черного цветов. Он играет важную роль только при просмотре в помещении без внешнего освещения. Если же помещение освещается хорошо, то для обеспечения хорошей контрастности необходимо выбрать проектор с высокой яркостью.
- Разрешение. Этот показатель указывает на число пикселей, из которых может составляться изображение. Чем он больше, тем лучше.
- Проекционное расстояние. Данную характеристику следует подбирать в соответствии с площадью помещения, в котором будет использоваться проектор. Некоторые модели проекторов оснащаются сменными объективами, с помощью которых можно изменять проекционное расстояние.
- Количество разъемов. Большинство проекторов оснащено стандартным набором разъемов, позволяющим подключать их к компьютеру или ноутбуку. Чем больше число разъемов на проекторе, тем проще его подключать к различным устройствам. Особое внимание нужно обратить на наличие USB-разъема, позволяющего считывать информацию непосредственно с флешки.
Стоит отметить, что некоторые продавцы готовы даже предложить бесплатную доставку по России при покупке проектора.
Помимо вышеперечисленных основных характеристик проектора, стоит уделить внимание и дополнительным функциям, в том числе:
- Подключение к глобальной сети. При наличии в проекторе собственной операционной системы он может легко воспроизвести любой файл из интернета.
- Ресурс лампы. Срок ее службы зависит от бренда и особенностей конструкции проектора. Срок службы проекторов на основе светодиодных ламп составляет от одной до трех тысяч часов. Продолжительность эксплуатации лазерных проекторов достигает шести тысяч часов.
- Возможность воспроизведения видео в формате 3D. Такие модели способны одновременно проецировать на экран изображение через два объектива.
- Звук. Почти все модели проекторов поддерживают звук. Однако формат 5.1 встречается только в некоторых проекторах. По этой причине при заинтересованности в высококачественном звуке следует обратить особое внимание на наличие данной функции.