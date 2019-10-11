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Кому покорится чемпионат Англии в текущем сезоне?

Москва, 11.10.2019
#PressRelease

Набирает обороты чемпионат Англии, в котором гонку за золотые медали в очередной раз ведут между собой «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Уже с первых туров они начали отрываться от своих конкурентов, что особенно удается подопечным Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» в текущем сезоне заряжен на победу в чемпионате Англии. Даже не делая громких трансферов, «красные» стали сыгранной и классной командой, у которой есть все необходимое для того, чтобы триумфовать во внутреннем первенстве. В чемпионате Англии это сделать особенно непросто. Правда, сразу несколько выигранных встреч на старте первенства должны помочь в этом.

По уровню напряженности в плане борьбы за золотые медали с АПЛ может сравниться только Бундеслига.

Как «Боруссия» начала чемпионат Германии по футболу в текущем сезоне?

В похожем с «Ливерпулем» положении в прошлом сезоне оказалась и дортмундская «Боруссия». Подопечные Люсьена Фавра лишь в последнем туре проиграли борьбу за чемпионский титул в бундеслиге. Однако, в отличие от «Ливерпуля», «Боруссия» была активна на трансферном рынке и сумели подписать:

  • Азара;

  • Брандта;

  • Шульца.

Это не весь список новичков команды Фавра, поэтому можно смело предположить, что теперь у нее более длинная скамейка запасных, что позволит успешно выступать на всех фронтах, хотя в приоритете именно чемпионат Германии по футболу.

Старт нового сезона выдался для «шмелей» неоднозначным. С одной стороны, классная игра, яркие атаки, ряд уверенных побед. С другой, не обошлось без поражений и потерь очков в матчах с середняками и аутсайдерами первенства. На финише дистанции может не хватить именно этих баллов, чтобы побороться за чемпионский титул.

Опыт прошлого сезона должен был научить команду выжимать максимум из каждого эпизода. Однако, как показывает практика, это получается не в каждом матче. После стартовых туров в чемпионате Германии по футболу подопечные Фавра находятся в лидирующей группе. Они идут практически вровень с «Баварией» и «Лейпцигом». Это лишний раз подтверждает, что нас ждет интересная и насыщенная борьба за чемпионский титул, в которой даже признанным фаворитам будет непросто.

Для «Боруссии» Бундеслига находится в приоритете, поэтому нет сомнений, что подопечные Люсьена Фавра бросят все силы на завоевание золотых медалей немецкого первенства, хотя сделать это будет крайне непросто, учитывая серьезную конкуренцию со стороны ряда других клубов.

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