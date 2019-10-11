Конфликтный вопрос прорвался на поверхность

У банков тоже есть роуминг. Но теперь не будет

Как заявил в четверг на заседании правительства Дмитрий Медведев, комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка, которые сейчас взимаются кредитными организациями, недопустимы и должны быть устранены. Этот вопрос, констатировал он, касается практически каждого человека в нашей стране. Отмена же таких комиссий, по словам премьера, «избавит граждан от так называемого банковского роуминга».

«В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — цитирует Дмитрия Медведева агентство «Прайм».

На данный момент многие крупные банковские организации взимают комиссию за перевод средств между регионами, констатирует вице-президент РФИ банка Елена Чижевская. Обычно она либо фиксирована (сумма от 40 до 200 рублей), либо составляет до 1,5% от суммы перевода. Например, семья живет в одном регионе, а кто-то из супругов работает в другом, и ежемесячно отсылает средства в семью, отдавая большие суммы банку за перевод. При этом сама финансовая организация не несет никаких затрат, но получает прибыль с каждой транзакции.

Сейчас поправки в закон «О банках и банковской деятельности» находятся на рассмотрении в российском правительстве, отмечает Елена Чижевская. Они предполагают отмену комиссий за межрегиональные переводы физических лиц, которые осуществляются в пределах одного банка. Больше всего этот проект ударит по Сбербанку, который занимает до 94% на рынке переводов. Комиссия взимается за онлайн-переводы между регионами. Особенно это неудобно клиентам, совершающим длительные командировки в другие регионы. При попытке оплатить услуги в мобильном приложении, они тратят средства на каждый перевод. Банк потеряет до 18 миллиардов рублей ежегодно, если поправки вступят в силу, полагает эксперт.

Очень крупный вопрос

Кстати, наличие «банковского роуминга» существует в основном у банков, имеющих господдержку, обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Частные банковские организации упраздняют эту процедуру для повышения своей конкурентоспособности. Средний размер перевода в России составляет 8 тыс. рублей и при переводе в другой регион в отделении Сбербанка возьмут около 120 рублей, а если учитывать, что переводы в основном совершают родственники студентам или пожилым людям, то 120 рублей – не такая уж и малая сумма.

Россельхозбанк взимает 1,5% с транзакции, при том, что минимальная комиссия составляет 30 рублей, приводит данные Андрей Люшин. Банк ВТБ берет комиссию лишь за переводы в другие банки. Так, перевод с ВТБ на карту «МИР» Сбербанка обойдется в 1,5% от суммы транзакции, а на карты Visa и MasterCard — 1,4% с минимальным размером комиссии 45 рублей. В числе банков, отказавшихся от «банковского роуминга» можно выделить «Тинькофф».

В самом деле, указывает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер, в нашей стране есть банк, который, строго говоря, в силу своего масштаба, стоит над всей банковской системой. Настолько большой, что способен определять вектор движения ставок по розничным продуктам, повышать и снижать их доходность даже в отсутствие каких бы то ни было шагов со стороны регулятора. Так вот, на долю этого банка, работающего во всех субъектах федерации, и занимающего на большинстве региональных рынков доминирующее положение по количеству клиентов, сейчас приходится до 94% всех денежных переводов, и этот банк входит в число тех немногих, которые взимает комиссию за внутренние переводы.

То есть в целом проблема так называемого банковского роуминга не существует, считает Евгений Вальтер, а существует проблема доминирования в сфере переводов одного конкретного банка, который до сих пор полностью не смог отказаться от комиссии за переводы между региональными подразделениями. Эту проблему призвано решить создание СБП (Системы быстрых платежей). По задумке Банка России, к системе до 1 апреля 2020 года должны подключиться все кредитные организации страны, работающие по универсальной лицензии, а уже с сентября — крупнейшие системообразующие. Но тот самый крупнейший в стране банк до сих пор к СБП не подключился.

Дело в том, объясняет Евгений Вальтер, что у него есть собственная p2p-система, с помощью которой в прошлом году, по информации самого банка, 40 млн физлиц совершили 1,4 млрд операций, переведя суммарно 7,9 трлн (!) рублей, то есть те самые 94% всех переводов по стране. Система эта дорогая, средств на ее разработку, совершенствование, поддержку и обслуживания выделено немало, да и к тому же СБП снижает маржинальность бизнеса на комиссиях при переводах, поскольку все ее участники формально равны и условия переводов для их клиентов в рамках системы одинаковые.

Для крупнейшего банка, который зарабатывает на переводах не только на счета в других банках, но и на счета собственных филиалов это невыгодно, уверен Евгений Вальтер. Очевидно, что заявления главы правительства — это выражение позиции власти в поддержку ЦБ в относительно потенциально конфликтной ситуации, сложившейся вокруг подключения крупнейшего розничного банка к Системе быстрых платежей.

Вторая сторона проблемы

Вообще же вопрос с комиссиями и регулированием их размеров — достаточно болезненный для банков, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Верёвочкина. Дело в том, объясняет она, что на протяжении последних лет доля комиссионного дохода в общей структуре доходов баков становится все больше. Некоторые банки существенно изменили свои подходы по части кредитования в силу изменившейся конъюнктуры за последние годы и проводят достаточно консервативную политику по наращиванию кредитных портфелей и получения процентного дохода, но при этом комиссионный доход достигает чуть ли не 80% в структуре доходов.

В этой связи потеря любого источника доходов крайне нежелательна для банков, как и для любого бизнеса. Чтобы развивать платежные сервисы, банки вкладываются в развитие сети, а также в современные технологии, стараясь предложить клиентам конкурентные технологичные сервисы. Разумеется, это все сопряжено с серьезными затратами. Поэтому, рассматривая вопрос об отмене «банковского роуминга» в рамках одной финансовой организации, необходимо, конечно, учесть все факторы,

Например, указывает Елена Верёвочкина, есть большая разница, делает ли клиент перевод через интернет-банк или непосредственно в офисе банка. Очевидно, что себестоимость платежа клиента через интернет-банк для любого банка будет дешевле, чем в отделении. И многие банки уже сейчас дифференцируют тарифы на обслуживание, включая платежи, предлагая клиентам использовать интернет-банк с существенно более низкими тарифами.

Более того, уже сейчас некоторые банки не берут комиссию за платежи между физлицами внутри банка, но только в рамках комплексного обслуживания клиента в банке. Однако это не означает, что банк не несет никаких расходов: в первом случае (платежи через интернет-банк) – это создание системы, ее регулярная поддержка, обновление и совершенствование. Во втором случае (платежи в отделении банка) добавляются еще и расходы на содержание физической сети.