Коврики в салон автомобиля: какие выбрать?

Сегодня рынок предлагает автомобилистам большое разнообразие автомобильных ковриков.
Выбор настолько широк, что иной раз покупателю сложно сориентироваться, какая модель подойдет в большей степени для его машины. В предложенной статье мы расскажем, какие коврики существует, и на что следует обратить внимание при их выборе.
Автомобильные коврики бывают двух видов: ворсовые и резиновые. Как правило, ворсовые коврики пользуются популярностью у автомобилистов, которые не привыкли отказывать себе в удовольствии находиться в уютной обстановке. Такие ковры отличаются безупречным качеством и премиальным внешним видом. Также многие автолюбители предпочитают ворсовые ковры в сухое время года.
Резиновые коврики не менее популярны среди автолюбителей, и на это также есть ряд причин: ковры отличаются износоустойчивостью, долговечностью и удобством в пользовании.
Товарный вид
Важно, чтобы выбранный комплект был выполнен качественно. Все шипы и крепежи должны быть на месте, а поверхность без изъянов и дефектов.
Шипы и крепежи обеспечивают комфортное эксплуатирование ковров, ведь за счет них коврик фиксируется в правильном положении и не съезжает под педали. Перед покупкой ковров рекомендуется проверить состояние комплекта и наличии всех элементов, потому что качественно изготовленные ковры прослужат вам не один год.
Отличия резиновых ковриков
Резиновые коврики также в свою очередь делятся на два типа – коврики с рисунком “Сетка” и коврики с высоким бортом:
Ворсовые ковры также защищают салон автомобиля от грязи и изготавливаются по особенной технологии с использованием высококачественного сырья.
Плюсы таких ковриков в:
Из минусов можно отметить чуть большую стоимость чем у резиновых ковров и меньшую износостойкость.
Ворсовые коврики бывают двух видов:
Коврики LUX отличаются точностью исполнения: при разработке ковров используются передовые технологии с учетом индивидуальных характеристик конкретного автомобиля. Антискользящее основание ковриков прочно фиксируют их в салоне машины, благодаря чему комплект сидит «как влитой». По краям коврики отделаны прочной лентой, которая защищает их от протирания и износа. Коврики LUX имеют насыщенный цвет и качественную плотную текстуру, они органично смотрятся в салоне любого автомобиля.
3D коврики – также отличный вариант для любителей ворса.
Свое название ковры получили не случайно – в процессе производства ковриков создается виртуальная трехмерная модель коврика, которая учитывает все особенности пола конкретного автомобиля.
Ковры состоят из нескольких слоев:
В интернет-магазине seintex.ru вы найдете как резиновые, так и ворсовые коврики, изготовленные по стандартам ГОСТ. Ковры производятся в Московской области. Комплекты можно купить с услугой самовывоза, а для жителей регионов предусмотрена доставка.
На резиновые комплекты ковров распространяется гарантия три года. Компания Seintex регулярно устраивает акции, благодаря которым покупка автоаксессуаров становится еще выгоднее.