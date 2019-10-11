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Коврики в салон автомобиля: какие выбрать?

Москва, 11.10.2019
Резиновые и ворсовые автомобильные коврики в интернет-магазине компании Seintex. Более 2000 ассортиментных позиций с гарантией до трех лет.
#PressRelease

Сегодня рынок предлагает автомобилистам большое разнообразие автомобильных ковриков.

Выбор настолько широк, что иной раз покупателю сложно сориентироваться, какая модель подойдет в большей степени для его машины. В предложенной статье мы расскажем, какие коврики существует, и на что следует обратить внимание при их выборе.

Разновидность ковров

Автомобильные коврики бывают двух видов: ворсовые и резиновые. Как правило, ворсовые коврики пользуются популярностью у автомобилистов, которые не привыкли отказывать себе в удовольствии находиться в уютной обстановке. Такие ковры отличаются безупречным качеством и премиальным внешним видом. Также многие автолюбители предпочитают ворсовые ковры в сухое время года.

Резиновые коврики не менее популярны среди автолюбителей, и на это также есть ряд причин: ковры отличаются износоустойчивостью, долговечностью и удобством в пользовании.

Что важно учесть при выборе резиновых ковриков?

Товарный вид

Важно, чтобы выбранный комплект был выполнен качественно. Все шипы и крепежи должны быть на месте, а поверхность без изъянов и дефектов.

Шипы и крепежи обеспечивают комфортное эксплуатирование ковров, ведь за счет них коврик фиксируется в правильном положении и не съезжает под педали. Перед покупкой ковров рекомендуется проверить состояние комплекта и наличии всех элементов, потому что качественно изготовленные ковры прослужат вам не один год.

Отличия резиновых ковриков

Резиновые коврики также в свою очередь делятся на два типа – коврики с рисунком “Сетка” и коврики с высоким бортом:

  • У ковриков с рисунком «Сетка» есть явное преимущество – ячеистая структура, которая равномерно распределяет жидкость и грязь по дну коврика.
  • Коврики с высоким бортом имеют увеличенные до 35 мм бортики. Такие ковры отлично подходят для осенне-зимнего сезона. Коврики способны удерживать даже большой объем воды и грязи.

Плюсы и минусы ворсовых ковров

Ворсовые ковры также защищают салон автомобиля от грязи и изготавливаются по особенной технологии с использованием высококачественного сырья.

Плюсы таких ковриков в:

  • Премиальном внешнем виде;
  • Надежной фиксации в салоне;
  • Антискользящей поверхности.

Из минусов можно отметить чуть большую стоимость чем у резиновых ковров и меньшую износостойкость.

Ворсовые коврики бывают двух видов:

  1. Ворсовые коврики LUX;
  2. Ворсовые коврики 3D.

Коврики LUX отличаются точностью исполнения: при разработке ковров используются передовые технологии с учетом индивидуальных характеристик конкретного автомобиля. Антискользящее основание ковриков прочно фиксируют их в салоне машины, благодаря чему комплект сидит «как влитой». По краям коврики отделаны прочной лентой, которая защищает их от протирания и износа. Коврики LUX имеют насыщенный цвет и качественную плотную текстуру, они органично смотрятся в салоне любого автомобиля.

3D коврики – также отличный вариант для любителей ворса.

Свое название ковры получили не случайно – в процессе производства ковриков создается виртуальная трехмерная модель коврика, которая учитывает все особенности пола конкретного автомобиля.

Ковры состоят из нескольких слоев:

  • Первый, антискользящий слой надежно крепится к полу, обеспечивая плотное прилегание коврика.
  • Второй слой отвечает за тепло- и звукоизоляцию, а также влагостойкость и попадание химических реагентов в салон.
  • Третий слой поддерживает форму коврика, а также отвечает за внешний вид.

В интернет-магазине seintex.ru вы найдете как резиновые, так и ворсовые коврики, изготовленные по стандартам ГОСТ. Ковры производятся в Московской области. Комплекты можно купить с услугой самовывоза, а для жителей регионов предусмотрена доставка.

На резиновые комплекты ковров распространяется гарантия три года. Компания Seintex регулярно устраивает акции, благодаря которым покупка автоаксессуаров становится еще выгоднее.

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