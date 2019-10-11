Лукашенко предложил России вместе подумать о безопасности в ходе учений НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что им с президентом России Владимиром Путиным необходимо вместе подумать об обеспечении безопасности своих стран во время крупных учений НАТО, передает БелТА. Сообщается, что крупные учения альянса пройдут у самых границ. Лукашенко назвал эти учения «непонятными».

«Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период», - поделился мнением Лукашенко. Он сообщил также, что в Белоруссии этим уже начали заниматься.

Напомним, натовские учения под условным названием Defender Europe 2020 запланированы на апрель-май будущего года. В маневрах, как ожидается, примут участие 18 государств, несколько из которых граничат с Белоруссией.