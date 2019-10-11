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Нефть готова к восстановиться до $62

Москва, 11.10.2019

Нефтяные торги накануне завершились положительной динамикой и ростом на 2%. Участники рынка сообщают, что росту способствовали переговоры между США и Китаем, а также заявления Генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Ожидается, что сегодня, 11 октября, Вашингтон заключит с Пекином промежуточное торговое соглашение, заявил вице-премьер Китая Лю Хе.

Генсек ОПЕК в свою очередь заявил, что страны-участницы объединения сделают все от них зависящее, чтобы избежать избыточных предложений нефти на мировом рынке.

Утренние торги показывают, что нефть сорта Brent  выросла до $59,36 за баррель. Сообщается, что покупатели рассчитывают на  положительный исход переговоров между Китаем и США, чтобы подойти к уровню $59,70.

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