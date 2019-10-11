Нефть готова к восстановиться до $62

Нефтяные торги накануне завершились положительной динамикой и ростом на 2%. Участники рынка сообщают, что росту способствовали переговоры между США и Китаем, а также заявления Генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Ожидается, что сегодня, 11 октября, Вашингтон заключит с Пекином промежуточное торговое соглашение, заявил вице-премьер Китая Лю Хе.

Генсек ОПЕК в свою очередь заявил, что страны-участницы объединения сделают все от них зависящее, чтобы избежать избыточных предложений нефти на мировом рынке.

Утренние торги показывают, что нефть сорта Brent выросла до $59,36 за баррель. Сообщается, что покупатели рассчитывают на положительный исход переговоров между Китаем и США, чтобы подойти к уровню $59,70.