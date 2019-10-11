В мире резко обострилась борьба за передел нефтяного рынка

Как сообщалось, утром 11 октября на иранском танкере в Красном море в 60 милях от саудовского порта Джидда произошёл взрыв. Согласно информации агентства ISNA, танкер принадлежит государственной Национальной иранской нефтяной компании. В агентстве Tasnim отметили, что речь идёт, вероятно, о танкере Sabity.

Обошлось без пострадавших, но произошло разлитие нефти из поврежденных двух основных резервуаров.

В МИД Ирана сообщили о двух взрывах с разницей 30 минут, ставших, по мнению Тегерана, результатом нападения. Tasnim называет его ракетным ударом.

МИД России подтвердил наличие инцидента и охарактеризовал его, как ухудшающий обстановку в Персидском заливе.

По мнению экономиста Михаила Хазина, главный рынок, который сегодня формирует мировую экономику, это рынок нефти и нефтепродуктов, и США начинают «подминать его под себя», одновременно быстро наращивая экспорт нефти. Он считает, что Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ начинают уступать рынок Соединенным Штатам Америки. Экономист отмечает, что цены на нефтяном рынке контролируют Соединенные Штаты, которые снижают цены путем рыночных интервенций и повышают, «устраивая теракты в Персидском заливе». Об этом экономист заявил в программе «Окна» на канале «Россия 24» в ходе обсуждения, одним из поводов для которого стал инцидент с иранским танкером.

В свою очередь, нефтяной аналитик Валерий Андрианов считает, что танкеры лишь создают хорошие, удобные поводы для того, чтобы показывать, что все определяет рыночная ситуация, в то время как на самом деле 90% торгуемой нефти сегодня – это «бумага», и только 5-10% — физические объемы. Соответственно, кто контролирует бумажные рынки, тот контролирует и нефтяной рынок. По его мнению, в последний год произошла настоящая энергетическая революция, связанная с понимаем ситуации Соединенными Штатами как регулятора рынка. Раньше США были импортерами нефти, и их главной задачей было обеспечение безопасности поставок. Сейчас США собираются стать экспортерами, возможно после 2024 года они станут крупнейшим экспортером и их задача – любыми методами расчистить себе пространство на мировом нефтяном рынке. Он отмечает, что в настоящее время активно развивается инфраструктура и перед США стоит задача именно к этому году определенными методами расчистить для себя рынок. Для этого применяется очень много методов, говорит аналитик, прежде всего, санкции против Ирана и Венесуэлы, кроме того, политика, которую можно назвать, «гретинизм», по имени Греты Тунберг. Россия, опасается он, может оказаться в ловушке «гретинизма», сочтя, что нефть и впрямь становится не нужна и незачем вкладывать в нее деньги. Именно Россия может оказаться целью данной информационной кампании, отвлекающего пропагандистского маневра — разговоров о том, что эра углеводородов закончилась. И это, замечает он, происходит в момент острейшей конкурентной борьбы и глобального передела рынков. Когда в реальности снижение потребления нефти является вопросом отдаленной перспективы, в то время как сейчас условий для этого нет. Идеи, выдвигаемые в рамках данной кампании, могут рассматриваться как футурологический прогноз — интересный, но недоказуемый.

Валерий Андрианов также считает иллюзией мнение, согласно которому дальнейшее сокращение добычи привело бы к повышению цен на нефть. «Цены определяем не мы», — констатировал он, но нам надо биться за свои ниши и рынки. Аналитик обеспокоен тем, что мы проигрываем эту игру на международном рынке и, более того, «делаем все, чтобы задушить свою же нефтяную промышленность внутри страны».

Он сослался также на слова министра энергетики Александра Новака, который «признал наконец-то, что да, налоги у нас слишком высоки». Их надо снижать и наращивать добычу. Но, задается вопросом аналитик, если мы снижаем налоги, и увеличиваем добычу, то как это состыкуется с ОПЕК+? Рост добычи, инвестиции в новые проекты, бурение могут оказаться излишними, если компаниям скажут: «нет, нельзя, извините, у нас ОПЕК+». Получается двойственность со стороны Минэнерго, считает он. С одной стороны, да, давайте будем стимулировать нефтяную промышленность, пытаться максимально быстро монетизировать нашу ресурсную базу – как написано в новой энергостратегии. Но при этом министр энергетики говорит — «у нас ОПЕК+, мы не можем увеличивать добычу».

Кроме того, по его словам, Минэнерго прогнозирует стремительное падение спроса на нефть: а ведь сейчас именно нефтяные доходы формируют львиную долю российского бюджета. Такой подход основного странового регулятора отпугивает инвесторов, которые могут вкладываться лишь в проекты с длинным жизненным циклом.

С ним согласен Михаил Хазин, который заметил, что если Exxon Mobil поместить в российскую налоговую и денежно-кредитную ситуацию, ее капитализация и прибыль резко упали бы и были ниже, чем у компании «Роснефть». У нас, сказал экономист, на самом деле основная проблема состоит в такой налоговой нагрузке, когда государство по старым месторождениям отбирает до 80% от выручки. А необходимо снижать налоговую нагрузку, потому что у нас именно нефть является бюджетообразующей отраслью. В условиях острой борьбы за рынки недопустимо создавать неконкурентные условия, отмечает экономист. Речь идет не о льготах и даже не о стимулах, а о сопоставимых условиях конкурентной борьбы, о нормализации экономических условий.

В связи с этим политолог Леонид Крутаков рассказал о преференциях, которые власти США и Саудовской Аравии предоставляют своим нефтяным компаниям для получения преимуществ в обострившейся борьбе за передел рынков. Саудиты снизили налоговую нагрузку с 80 до 50 %, сообщил он. Кроме того, государство компенсирует компании [Saudi Aramco] поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. В 2018 году размер возмещений ей из бюджета составил 41 млрд долларов. Американцы также создают для нефтяников максимально комфортные условия. Благодаря налоговым послаблениям 17 американских нефтегазовых компаний сэкономили, в общей сложности, 25 млрд долларов. Многие крупные нефтяные компании США, такие как Chevron и Halliburton, в 2018 году вообще не платили федеральный налог на прибыль, сообщил также Леонид Крутаков.