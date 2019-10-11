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Особенности реставрации и ремонта окон

Москва, 11.10.2019
В ряде случаев восстановление старых деревянных окон оказывается более целесообразным, чем установка новых пластиковых окон. Чтобы оценить эту целесообразность, нужно учитывать как плюсы, так и минусы данного решения.
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Сторонники ПВХ-окон значительно завышают стоимость ремонта старых деревянных окон, узнать подробнее. В действительности эти работы обходятся намного дешевле, чем установка новых пластиковых окон. Если же в квартире имеется более трех окон, то экономия исчисляется несколькими десятками тысяч рублей.

Кроме того, сторонники ПВХ-окон полагают, что эти изделия выглядят престижно и современно. В действительности пластиковые окна свидетельствуют о низком уровне доходов, а не наоборот. Они выглядят скромно и непритязательно, в особенности белые. Обеспеченные потребители устанавливают деревянные окна, а не активно продвигаемые производителями ПВХ-окна.

Один из самых распространенных мифов – продолжительный срок службы пластиковых окон, который якобы достигает пятидесяти лет. В действительности это просто маркетинговый ход. Обычный срок эксплуатации для ПВХ-окна составляет пятнадцать-двадцать лет. По его истечении все характеристики пластиковых окон ухудшаются настолько, что приходится их менять или выполнять капитальный ремонт. Кроме того, надо учитывать, что срок эксплуатации уплотнителя и фурнитуры меньше, чем у стеклопакетов и профиля, а потому ремонт ПВХ-окон может потребоваться намного раньше – лет через семь-десять.

Относительно достоинств деревянных окон также имеется немало мифов. Один из самых распространенных среди них состоит в том, что деревянные окна якобы «дышат». В действительности эффект проветривания, когда они закрыты, достигается за счет щелей, сквозь которые в помещение проникает воздух с улицы. Если установить на деревянные окна уплотнитель из резины для утепления, то этот эффект мгновенно исчезнет.

Другой распространенный миф заключается в том, что реставрацию деревянных окон можно выполнить своими силами, без участия специалистов. Хотя необходимые расходные материалы стоят недорого, для реставрационных работ требуются специальные инструменты, которые стоят немало. Кроме того, даже при наличии инструментов они не позволят выполнить качественный ремонт без практических навыков их применения.

Поэтому к реставрации деревянных окон необходимо привлекать профессионалов. И даже в этом случае не стоит надеяться на то, что отремонтированные деревянные окна прослужат столько же, сколько новые. Древесина подвержена износу, так что сделанные из нее окна после реставрации могут исправно прослужить еще десять-пятнадцать лет или меньше. Этот срок зависит от качества древесины и от состояния окон на момент выполнения ремонта.

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