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Особенности выбора CRM-системы для бизнеса

Москва, 11.10.2019
Прежде чем принимать решение о выборе CRM-системы, необходимо определиться с ее предназначением и назначить сотрудников для работы в ней. Кроме того, нужно составить перечень необходимых функций и технических требований.
#PressRelease

Если неправильно сформулировать цели при установке CRM-системы, то она будет простаивать, поскольку сотрудники продолжат работать «по старинке», без ее использования. Нередко компании, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются ее решить путем замены вендора, но после произведенной замены ситуация не меняется.

В ряде случае приобретение CRM-системы не окупается. К примеру, для организации работы call-центра не требуется установка целой CRM-системы, основным элементом которой является модуль холодных звонков. Большая часть ее функций в такой ситуации не понадобится. Вместо того нужно приобрести специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать телефонные переговоры. Для выбора CRM-системы, которая наилучшим образом подходит для конкретного бизнеса, надо тщательно изучить ее особенности.

CRM-система amocrm обеспечивает возможность постановки задач как перед отдельными работниками, так и перед целыми подразделениями. В качестве таких задач могут выступать действия, требующие выполнения, или целевые показатели, которые должны быть достигнуты.

Аналитика помогает повысить результативность управленческих решений – начиная с сегментации заказчиков для рассылки предложений по электронной почте и заканчивая сменой ассортимента. В CRM-системах имеется возможность просмотра отчетов о том, какие действия в воронке продаж позволяют получить самую большую конверсию.

Во многих CRM-системах имеется функция расчета ключевых показателей эффективности (KPI). Наибольшей популярностью она пользуется у фирм с четкой управленческой системой, работающих на рынке в течение долгого времени. Необходимо тщательно выбрать эти показатели для своих работников. Критерии KPI должны быть конкретными, измеряемыми, реализуемыми и ограниченными во времени.

Ни одно готовое решение не способно охватить все протекающие в фирме бизнес-процессы. Поскольку фирмы развиваются, меняют ассортимент, осваивают новые направления деятельности и включают новые звенья в цикл продаж, в CRM-системе должна иметься возможность модификации. Вендоры или их местные представители, которые работают по франшизе, могут вносить модификации в систему. В некоторых случаях дописывание CRM-системы поручается независимым специалистам.

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