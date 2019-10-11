Курс рубля отреагировал на новости из США

Торговые переговоры между США и КНР, начавшиеся в четверг в Вашингтоне, благотворно сказались на ценах на сырье и валютах развивающихся стран, выросли и акции в США и Азии. Курс рубля не остался в стороне от всеобщего ралли и вырос до максимума за две недели – 64,45 руб. за доллар. На открытии торгов пятницы курс доллара снизился еще на 17 копеек - до 64,28 рубля.

Конечно, российский рубль отреагировал таким образом не на сам факт переговоров между делегациями США и Китая, которые встречаются уже 13-й раз с начала торговой войны между двумя крупнейшими экономиками планетами. Бурная положительная реакция объясняется тем, как проходят переговоры, и надеждами на положительный результат.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров в Вашингтоне, заявив, что они проходят очень успешно и что пока его все устраивает.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры с Китаем»,- заявил президент Трамп журналистам вчера вечером после завершения первого дня переговоров.

Впрочем, к подобному оптимизму американского лидера, скорее всего, напускному, все уже привыкли, потому что он реагирует с явно преувеличенными ожиданиями успеха важных событий в целом и тех же самых торговых переговоров с Пекином в частности уже далеко не первый раз. Тем не менее, нынешний раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, пожалуй, на всех фронтах и во всех областях, неожиданно для многих начался и проходит на фоне надежд на заключение временной сделки или, как ее еще называют – минисоглашения. Главной составной частью временной сделки является валютное соглашение, разработанное еще в феврале этого года, по которому Пекин обязуется следить за стабильностью юаня и воздержаться от девальвирования своей валюты.

Валютное соглашение, к слову, составлено по образцу похожих соглашений США с соседями: Мексикой и Канадой. О том, что оно обсуждалось в четверг, говорит и то, что в переговорах, кроме торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, возглавляющего американскую делегацию, участвовал и министр финансов США Стивен Мнучин.

Надежды на заключение временной сделки подкрепляются и заявлением Трампа о предстоящей сегодня в Белом доме встрече с главой китайской делегации, вице-премьером Китая Лю Хэ.

Лю накануне переговоров тоже говорил о готовности Пекина к соглашению.

«Китайская делегация едет в США с очень искренними намерениями и желанием помочь США улучшить их торговый баланс, облегчить американским компаниям доступ на китайский рынок и защитить иностранных инвесторов»,- заявил китайский премьер агентству «Синьхуа» перед вылетом в Вашингтон.

Высокопоставленные китайские чиновники также говорили о готовности Пекина увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Тем не менее, перед началом переговоров ходили слухи о том, что китайская делегация готова к любому варианту развития событий и может в любой момент вернуться домой. Судя по всему, Лю решил не торопиться с возвращением и остаться на второй день переговоров.

Инвесторы, похоже, поверили или очень хотят верить в возможность заключения соглашения, сначала временного, а затем и полноформатного, в которое войдет и защита интеллектуальной собственности, и другие сложные вопросы, омрачающие отношения между США и КНР.

«Инвесторы начинают верить, что в конце тоннеля торговой войны между США и КНР показался свет»,- написал старший аналитик рынков в AxiTrader Стивен Иннс.

Азиатские рынки отреагировали в пятницу на ход переговоров ростом. Японский индекс Nikkei вырос на 1%, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1,03%, сингапурский STI – 0,71%, индонезийский JAKIDX – 1,03%.