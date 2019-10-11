Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

Всего в мероприятиях выставки приняло участие более 12 тыс. специалистов из 60 стран мира.

Впервые в этом году на выставке работала специализированная зона технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Посетители зоны смогли совершить виртуальное путешествие по химическому предприятию, протестировать работу технологического оборудования и даже попасть в виртуальную чрезвычайную ситуацию и выполнить под руководством наставника действия по её ликвидации. Также в зоне были представлены костюмы виртуальной реальности и перчатки, которые в виртуальной реальности делают работу, приближенную к реальным условиям.

Малые инновационные предприятия продемонстрировали свои разработки в проекте Startup Chemzone. Они смогли найти клиентов и партнеров, а также получить обратную связь от специалистов. На выставке участники также смогли подобрать себе персонал. Такую возможность предоставил проект Центр подбора персонала, который на своем стенде размещал резюме соискателей и помогал найти необходимого специалиста.

Деловая программа выставки включала более 50 мероприятий – сессий, конференций и круглых столов. Эксперты отрасли обсуждали такие вопросы, как стратегия развития химической отрасли и повышение её экспортного потенциала, цифровизация химических производств, инновационные экологические технологии, совершенствование профильного образования и подготовки кадров, перспективы виртуальной и дополненной реальности для химической промышленности и многое другое.

Выставка прошла при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест,» Минпромторга России, Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева.