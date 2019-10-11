Прогноз погоды: будет, что-то страшное – синоптики предупредили об ухудшении погоды

Жители Русской равнины уже начали привыкать к неприятным сюрпризам погоды. Начало сентября выдалось по-летнему тёплым, его середина и конец – по-зимнему холодным. Второй осенний месяц календарной осени продолжает тенденции первого: непредсказуемая погода, с резкими температурными перепадами, осадками и усилением ветра.

Так, по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные сразу в нескольких регионах страны ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем местные Управления МЧС выпустили специальные предупреждения. При этом метеорологи также говорят: в этот уикенд нас ожидает, что страшное.

Прогноз погоды на Сахалине. Экстренное предупреждение МЧС

По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные резко испортится погодная обстановка на Сахалине. Основываясь на данных, полученных от местных метеорологов, на территории сразу двух северных районов острова в субботу, 12 октября и в воскресенье, 13 сентября, объявлено экстренное предупреждение.

Как информирует пресс-служба регионального Управления МЧС РФ, в администрации и прочие структуры были направлены рекомендации по реагированию на ухудшение погодных условий.

При этом отмечается, что синоптики прогнозируют 12-13 октября в Охинском и Ногликском районах сильный, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

В этой связи спасатели рекомендуют местным жителям оставаться в пределах населённых пунктов. Отправляясь на автотранспорте водителей просят аккуратно вести себя на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов просят быть внимательными, не стоять под шаткими конструкциями и стараться переждать непогоду в хорошо укреплённых, закрытых помещениях.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня на большей части Сахалина резко похолодает. Если сегодня, например, в Южно-Сахалинске воздух прогревался до плюс 18, то уже в ночь на субботу столбики термометров опустятся сразу до минус 1. Днём, 12 октября прогнозируются плюс 10-11, к вечеру снова подморозит до 1-2 ниже нуля. Днём в воскресенье, 13 октября при плюс 10 ожидается очередное усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

Холод наступает. Синоптики предупредили о ухудшении погоды на Южном Урале

В ближайший уикенд ожидается ухудшение погодных условий в регионах Южного Урала. Так, в Оренбургской области при средней дневной температуре плюс 10, прогнозируется пасмурная погода. В субботу ближе к вечеру пойдёт дождь, а после полуночи возможно падение температурных показателей до нуля градусов. Такая климатическая обстановка может привезти к образованию гололедицы на дорогах. Днём в воскресенье, прогнозируется усиление ветра до 10-12 метров в секунду, что также создаст ощущение страшного дискомфорта и холода. К вечеру 13 октября вновь похолодает, небо затянут кучевые облака и пойдёт дождь.

Ещё прохладнее будет в Челябинской области, где уже сегодня с наступлением темноты погодные градусники показывают плюс 3-5. В ночь на субботу поднимется ветер, выпадут осадки. Из-за температурной инверсии – обратного, аномального распределения температур над поверхностью земли – возможен ледяной дождь.

Жители Башкортостана встретят выходные под аккомпанемент мощного ливня и пронизывающегося холодного северного ветра. Местами его порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. В частности, что-то страшное ожидается в Уфе. Здесь в субботу, 12 сентября при плюс 5-7, сильном ветре, осадках и относительной влажности воздуха выше 95% будет ощущаться как минус 1-2. Такая погода продержится до конца этой недели и в других городах республики.

МЧС предупреждает жителей Кубани о дожде и сильном ветре. Прогноз синоптиков на выходные

Испортится погода на выходные и на курортах Краснодарского края. По прогнозу синоптиков, уже сегодня на Черноморском побережье при усилении ветра до 18-21 метров в секунду пройдут дожди. Кроме того, согласно информации краевого гидрометцентра, настоящий кошмар ждёт жителей Краснодара, где в ночь на субботу произойдёт резкое понижение температуры – с дневных плюс 21 до ночных плюс 5-6. Кроме того, усилится ветер и пойдёт дождь. Утром в субботу, на дорогах будет сильный туман.

Днём в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами они будут сопровождаться грозовыми раскатами. Начиная с вечера субботы и всё воскресенье будет пасмурно, ветрено (порывы до 17 метров в секунду), но относительно тепло – дневная температура воздуха составит плюс 18-20.

Несмотря на это, региональное Управление МЧС РФ просит жителей Кубани при усилении ветра и грозе не выходить из дома. Кроме того, не рекомендуется выезжать за пределы населённых пунктов. Если непогода настигнет на улице, следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями.

Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим, проявляя осторожность и внимательность на дороге. При возникновении ЧС необходимо немедленно звонить по номеру 101.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

Ветер и дождь испортят погоду москвичам и гостям столицы на предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков, в субботу, 12 октября, температура воздуха составит от плюс 8-11, атмосферное давление понизится до 740 мм ртутного столба, небо затянут облака, зарядит нудный дождь, который предположительно будет идти целый день. Кроме того, северный ветер с порывами до 18-19 метров в секунду, который в буквальном смысле этого слова будет пробирать до самых костей, создаст жуткий дискомфорт.

Поэтому тем, кто планирует прогуляться по московским улицам, любуясь красотой столицы, можно только посочувствовать и порекомендовать хорошо утеплиться. Местным жителям метеорологии и вовсе советуют оставаться дома, а планируя свой досуг для выходных, выбирать места для отдыха не под открытым небом.

В воскресенье, 13 октября, немного потеплеет – по прогнозу синоптиков, воздух может прогреться до плюс 12-13. Однако будет всё также дождливо и ветрено. А ближе к полуночи в некоторых районах города, а также в области возможно снижение температуры до нуля градусов.