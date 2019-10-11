Путин дал оценку процессу развода сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что военные ЛНР И ДНР не оставляют свои позиции из опасений, что их место сразу займут националисты, сообщает РИА «Новости».

Российский лидер добавил, что для развода сил в Донбассе необходимо проявить политическую волю.

«Националисты пришли туда и не дают армии уйти», - сообщил Путин в ходе заседания глав стран СНГ. Президент добавил, что, по его мнению, «поддерживать надо не конкретных людей, а проводимую ими политику».

Напомним, рамочное решение о разведении сил в Донбассе было подписано в 2016 году. Только в июне 2019 года состоялся развод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. После чего украинские военные продвигались вглубь по линии разведения. В ходе встречи контактной группы была достигнута договоренность начать новый процесс разведения сил с 7 октября, однако, не последовало ответных действий со стороны силовиков Украины.