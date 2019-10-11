Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках

Под пивные напитки российские производители маскируют продукты с совершенно другими свойствами, сообщает Роскачество итоги тестирования данной продукции. За пиво часто выдают слабоалкогольные коктейли, пишет РИА «Новости».

По мнению специалистов, происходит это из-за отсутствия в России четких идентификационных признаков пивных напитков. Уточняется, что специалисты ведомства для начала проверили продукцию семи брендов из разряда среднего ценового сегмента. Проверка проводилась по 27 показателям качества.

Во всей продукции выявилось содержание таких опасных веществ, как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий. Также в напитках отсутствовала микробиологическая безопасность, а массовая доля двуокиси углерода и объемная доля спирта превышали допустимые параметры.

Специалисты рассказали, что разные нарушения обнаружены во всех пивных напитках. К примеру, одна продукция не прошла тест из-за нарушений по пенообразованию и пеностойкости, в другой продукции превышена концентрация бензойной кислоты. В некоторых продуктах зафиксированы нарушения по крепости и массовой концентрации бензойной кислоты.