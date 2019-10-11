Курс доллара: рубль повел себя удивительным образом

Ситуация на внешних рынках, похоже, стабилизируется – поводом стало потенциальное заключение «мини-сделки» между США и Китаем. Эти две страны, наконец, похоже, поняли, что постоянное противостояние создает им огромное количество проблем, и готовы прийти хотя бы к какому-то общему решению. Эти новости позитивно были восприняты валютами развивающихся стран, в том числе рублем.

Как пишет Finanz, Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в пятницу встретится с вице-премьером КНР Лю Хэ, который перед вылетом в Вашингтон заявил о стремлении к соглашению, чтобы избежать эскалации торговой войны. Все предыдущие попытки договориться заканчивались провалом и новыми пошлинами, и отчасти поэтому теперь стороны твердо настроены заключить хотя бы «мини-сделку», рассказал The New York Times представитель Торговой палаты США Майрон Бриллиант, который беседовал с обеими делегациями.

В результате 10 октября 2019 года доллар на Московской бирже падал до отметки 64,4 рубля - минимальной за две недели, а завершил торги по 64,5025 рубля со снижением курс на 39 копеек за день. В пятницу рубль продоложает рост. Евро подешевел на 25 копеек, до 70,9425 рубля. Рынок акций переписал недельный максиму по индексу РТС (1330,92 пункта), догоняя рынок госдолга, где индекс RGBI подскочил рекордно с марта (+0,48%) и пятый день подряд обновил исторический пик. Кроме того, подорожала нефть – Brent подбирается к 60 долларам за баррель, что также позитивно для рублевых активов.

Рубль удивительным образом бьёт рекорды, соглашается эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, – и это на фоне столь же удивительно единодушных прогнозов коллег-аналитиков о «его скорой кончине», которые изначально у меня вызывали сомнения. Однако я не согласен с упомянутыми причинами – а именно, с утверждением, что этот внеочередной «ренессанс» отечественной валюты каким-то образом связан с возобновлением торговых переговоров и желанием Трампа встретиться лично с главой делегации КНР Лю Хэ в пятницу. Всё это, безусловно, важно для глобальных рынков, но не для рубля.

Основная же причина – существенное (более чем на 2%) укрепление цен на нефть, произошедшее сегодняшним ранним утром на новости о том, что на иранском танкере Sanitized в Красном море в пятницу утром произошел взрыв, уверен аналитик. Причём, по слухам, ракеты прилетели с территории Саудовской Аравии. Возникает ощущение, что при таких ценах на нефть локальная война в Персидском заливе – больше, чем фантазия.

Вторая причина – некоторое ослабление самого доллара ввиду того, что глава ФРС США Джером Пауэлл запустил по сути ультракороткое «количественное смягчение» QE4, правда, пока г-н Пауэлл всячески открещивается от этого факта и заявляет, что грядущие шаги направлены исключительно на то, чтобы сохранить «жёсткий контроль над ультракороткими кредитными ставками» – очевидно в ответ на драматические события резкого роста спроса на РЕПО со сроками от овернайт до двух недель, развернувшиеся со второй половины сентября, когда американским банкам пришлось срочно формировать дополнительные резервы ввиду изменения вектора монетарной политики американского ЦБ.

В ожидании новых подробностей этих событий рубль сегодня действительно стремительно приближается к сакраментальному уровню 64 рублей за доллар, но вряд ли его достигнет слишком быстро, говорит Владимир Рожанковский. В тройке основных валют – евро, доллар и рубль – евро, хотя и локально укрепляется, но фундаментально выглядит наиболее уязвимо.

«Европеец» уже в который раз выглядит явным аутсайдером, жёстко торгующимся в диапазоне 1,090 – 1,101 и при малейшем «дуновении ветра» готовом «сходить вниз». Риски усиления ультрамягкой монетарной политики с приходом на пост председателя ЕЦБ Кристин Лагард дополнительно разжигаются сценарием «Brexit без сделки» и оказывают на единую валюту дополнительное давление.

Поэтому в данном временном интервале, по мере выхода негативной макростатистики по еврозоне, рубль будет укрепляться прежде всего в паре с евро с пробитием сверху вниз психологически важного уровня 70 рублей за единую расчётную единицу Старого света – правда, произойдёт это пока не на текущей и не на следующей неделе, но с большой вероятностью в течение наступающих зимы-весны.

«В паре с долларом мы пока видим предпочтительный сценарий продолжения торговли на подступах к уровню 64 рублей за доллар, поскольку выше отметки 65 при стабилизировавшейся вблизи 60 долларов за баррель нефти рубль выглядит технически перепроданным и подсказывает наличие хороших точек входа», – указывает Владимир Рожанковский.

Рубль сильно зависит от склонности к рискам на финансовых рынках, отмечает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Риски эти в последние месяцы подстёгиваются в основном «торговыми войнами», прежде всего между США и Китаем. Они тормозят мировую торговлю и рост ВВП, спрос на ресурсы и возможности инвестирования на развивающихся рынках, к которым относится и российская валюта. Поэтому позитив на переговорах Вашингтона и Пекина приводит на текущей неделе и к росту нефтяных котировок с 57,4 выше 60 долларов по Brent, и к усилению рубля с 65,3 к 64,2 руб./долл.

Однако оптимизм пока достаточно осторожный, полагает аналитик. Да, даже Трамп в свойственной ему манере написал в своём твиттере о «большом дне в переговорах с Китаем». Речь пока идёт о возможности отложить введение повышенных тарифов на китайский экспорт в США в обмен на увеличение закупок Пекином американских товаров и его отказ от девальваций юаня. Но такие обнадёживающие посылы были многократно на протяжении почти полутора десятков раундов переговоров между данными странами в последние месяцы.

Интересы и амбиции двух мировых гигантов слишком противоречивы, чтобы можно было с уверенностью говорить о важных договорённостях. Каждый из них стремится к мировому лидерству: Штаты хотят его сохранить, а Поднебесная – обрести. Очень вероятно, говорит Марк Гойхман, что и на этот раз в переговорах всё останется в «подвешенном состоянии». Именно поэтому и реакция рубля сдержанная. Наиболее вероятно, что доллар к рублю не опустится ниже сильного технического уровня 63,6 руб. в ближайшие дни, по итогам переговоров. Верно и обратное предположение: в случае отсутствия компромисса, ожидают в ЦАФТ, доллар не поднимется выше 65,5 – 66 руб., поскольку такой исход изначально закладывался в цены.

Торговая война между США и Китаем только началась и продлится не менее 10-15 лет, то есть еще несколько циклов выборов, а многочисленные слухи о кратких перемириях дают возможность спекулянтам заработать, особенно тем, кто близок к тем, кто распускает эти слухи, увекрен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Для вдумчивого долгосрочного инвестора укрепление рубля — это сигнал к покупке доллара в свою бивалютную корзину, долгосрочный инвестор никогда не поверит, что две цивилизации, десятилетиями конкурировавшие во всех сферах, вдруг в 21-м веке достигнут полного взаимопонимания и перестанут враждовать.

И в США, и в Китае живет огромное количество лоббистов, которые будут поддерживать тление этого костра войны бесконечно долго, потому что культурная разница двух цивилизаций дает им возможность заработать на жизнь, объясняет эксперт. Китайцы, как представители Востока, гораздо более искусны в переговорах, чем американцы, но их экономика и военная сила чуть слабее, и на балансе этих сил будет разворачиваться длительная борьба. Следующий ее виток будет связан, скорее всего, с появлением новых технологий и материалов, которые дадут той или другой экономике преимущество и денежный резерв, который является фактором, позволяющим дождаться «банкротства» соперника. США также являются мировым эмиссионным центром, и доллар качественно превосходит юань в умах инвесторов и внешнеторговых компаний.

64, а еще лучше — 62 рубля за доллар — это отличный уровень для покупки валюты, полагает Алексей Антонов, и, по его словам, Минфин понимает это не хуже частных инвесторов, поэтому, думаю, что покупки в резервные фонды могут возобновиться на этих уровнях, и укрепление рубля будет недолгим. Слухи о потеплении отношений США и Китая сменятся обратными настроениями, и доллар начнет укрепляться к 65 - 67 рублям, тем более, что все инвесторы осознают давление на рубль санкций, инфляции, слабых цифр в обрабатывающей промышленности.