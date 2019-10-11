Лондон может выйти из ЕС по-хорошему

Двухчасовые переговоры между премьер-министрами Великобритании и Ирландии - Борисом Джонсоном и Лео Варадкаром - в Торнтон Маноре, что на северо-западе Англии, принесли довольно неожиданный результат. На Даунинг стрит заявили, что стороны «видят путь к возможной сделке». Лео Варадкар подчеркнул, что встреча была очень положительной и обещающей и что она «позволит возобновить переговоры в Брюсселе». Он также заявил, что сейчас «убежден» в том, что Британия хочет подписать соглашение.

«Я вижу путь к соглашению в ближайшие недели»,- уверенно сказал журналистам Варадкар.

Несмотря на оптимизм, излучаемый участниками встречи в сельском домике на северо-западе Англии, никто не открывал после нее шампанское и не отмечал успех, утверждают люди, знающие подробности переговоров между Борисом Джонсоном и Лео Варадкаром, потому что ни одно из препятствий, мешавших заключению соглашения, не исчезло. К примеру, Дублин, что особо подчеркнул Варадкар, остается на своей прежней позиции и исключает жесткую границу между югом и севером острова, который занимает британская Северная Ирландия.

И все же называть встречу в Торнтон Маноре напрасной тратой времени нельзя. Во-первых, оптимизм Лео Варадкара дорогого стоит, потому что Дублин является главным противником британских предложений по границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Во-вторых, в пятницу, 11 октября, в Брюсселе встретятся Стивен Барклай, отвечающий в правительстве Джонсона за брексит, и Мишель Барнье, главный переговорщик по брекситу от Еврокомиссии.

Встречу Джонсона и Варадкара предварили прозвучавшие в среду заявления европейских лидеров, обвинивших Лондон в предложении заведомо непригодных и невыполнимых идей. Однако сейчас настроение в Брюсселе и в столицах главных европейских государств, похоже, изменилось. Из заявлений высокопоставленных чиновников следует, что в ЕС обязательно воспользуются новой возможностью и попытаются договориться с Лондоном.

Между тем, Лондону и Брюсселю необходимо торопиться. 17-18 октября состоится решающий саммит ЕС, посвященный брекситу. Это будет последняя возможность для Великобритании и ЕС договориться. Напомним, ранее было решено, что Соединенное Королевство должно официально покинуть Евросоюз 31 октября 2019 года.

Несмотря на решение британского парламента об отсрочке брексита до января 2020 года, если соглашение не будет достигнуто до 19 октября, Борис Джонсон настроен решительно и продолжает утверждать, что Великобритания выйдет из Евросоюза в последний день октября с соглашением или без него.