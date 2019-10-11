«Теракт не исключен»: на иранском танкере прогремел взрыв

Как сообщает агентство ISNA, ссылаясь на собственные источники, на иранском танкере Sanitized в Красном море прогремел взрыв. Уточняется, что происшествие случилось в 60 милях от портового города Джидда Саудовской Аравии. СМИ сообщает, что взрывом были повреждены два основных нефтяных отсека, что привело к утечке топлива.

В данный момент проводятся следственные действия для выяснения причины произошедшего, рассматривается также версия теракта. Также сообщается, что никто не пострадал, экипаж танкера эвакуирован в безопасное место.