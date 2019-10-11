ЦБ рассказал о новом способе краж с банковских карт

Как говорится в отчете Центрального банка России, у мошенников появился новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Преступники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров, пишет РИА «Новости».

Технология подмены телефонных номеров на номера идентичные номерам колл‐центров банков дает возможность, выдавая себя за сотрудников банков, совершать хищения под видом блокировки подозрительных транзакций.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ уже направил запросы после жалоб клиентов на блокировку номеров в коде 8‐800.

В ЦБ отметили, что главным риском является попадание в открытый доступ базы клиентов того или иного банка. Далее преступники звонят на номер физического лица, выдавая себя за сотрудника финансовой организации.

При этом жертвы поддаются на обман, сообщая лже-сотрудникам называя контрольные слова, коды подтверждений, что позволяет мошенникам снимать деньги с карт доверчивых россиян. Главным фактором появления такого мошенничества эксперты ЦБ называют низкий уровень «компьютерной гигиены». Специалисты призывают не называть пароли и коды ни при каких обстоятельствах.