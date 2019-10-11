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МИД Украины отвел «десятки лет» на выполнение «формулы Штайнмайера»

Москва, 11.10.2019

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что выборы на Донбассе могут пройти через десятки лет. «Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы» - заявил Бондар и предположил что к этому «мы можем идти и десятки лет».

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающей введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.

 

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