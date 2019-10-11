МИД Украины отвел «десятки лет» на выполнение «формулы Штайнмайера»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что выборы на Донбассе могут пройти через десятки лет. «Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы» - заявил Бондар и предположил что к этому «мы можем идти и десятки лет».

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающей введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.