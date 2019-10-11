В Китае создана боевая летающая тарелка

Портал The Drive сообщает, что на выставке техники China Helicopter Exposition 2019 в китайском Тяньцзине был представлен макет дискоообразного летательного аппарата, по форме напоминающего НЛО. Проект называется «Супервеликая белая акула».

СМИ сообщает, что ротор аппарата, с помощью которого «тарелка» поднимается вертикально, достигает в диаметре примерно 5 м. Уточняется, что диск может вместить двоих человек и развивать скорость до 650 км/ч.

Эксперты издания заявляют, что новая машина сравни по своим характеристикам с моделями боевых вертолетов. При этом они скептически относятся к перспективам по производству данного изделия.

Напомним, ранее в Китае был представлен универсальный летательный аппарат - самолет-амфибия, который предназначен для универсальных посадок, как на сухопутный аэродром, так и на водную поверхность. «Амфибия» способна развить скорость до 570 км/ч и перевозить до 50 человек на своем борту.