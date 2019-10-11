Выбор входной двери для частного дома и квартиры

Одно из основных требований, которым должны удовлетворять входные двери в квартиру и дом, – способность эффективно препятствовать проникновению неприятных запахов и шума снаружи. Дверное полотно должно быть достаточно прочным, а замки – надежными, чтобы домушники не смогли попасть внутрь. Желательно, чтобы на двери были установлены два замка разной конструкции и минимум один из них имел четвертый (самый высокий) класс взломоустойчивости.

Входная дверь, предназначенная для частного дома, должна иметь достаточную защиту от морозов. В этих целях в ее конструкции предусматривают три и более изоляционных слоя. Другой действенный способ защиты от холода – входные двери с терморазрывом. Для зашиты двери от пагубного воздействия воды, температурных перепадов и ультрафиолетового излучения их покрывают специальными составами.

Тем, кто страдает от шума в подъезде, следует приобрести входные двери с дополнительным звукоизоляционным слоем, сделанным из пробки, изолона и др. Чем больше количество таких слоев на двери, тем выше ее звукоизоляционные свойства. Однако даже если дверь обладает исключительно высокими звукоизоляционными качествами, она не сможет обеспечить защиту квартиры от звуков, проникающих в нее через окна, стены и зазоры между дверным коробом и стеной.

Для сохранения тепла в квартире, находящейся в холодном подъезде, следует установить дверь с качественной теплоизоляцией. Для этого надо позаботиться о подборе двери с подходящим для данных целей наполнителем в ее коробке и полотне. Действенную защиту от холода обеспечивает наполнитель, сделанный из вспененного пенополиуретана. Кроме того, в этих целях хорошо подходит минеральная плита.

Защитить квартиру от сквозняков и пыли поможет дверь с двойным контуром уплотнителей, а также с эксцентриком, обеспечивающим контроль за ее прилеганием к коробке.

Немаловажную роль при выборе входной двери играют и ее эстетические качества. Они должны соответствовать дизайну прихожей. Исходя из него, принимается решение о стиле, в котором будет отделана входная дверь изнутри. Ее расцветка должна гармонировать с расцветкой пола и обоями в прихожей. Внешняя отделка входной двери, предназначенной для квартиры, может быть любой, тогда как внешняя отделка входной двери для частного дома должна гармонично сочетаться с его экстерьером.