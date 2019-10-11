Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференций

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую масштабную пресс-конференцию, которая длилась 14 часов. Вопросы украинскому лидеру задали 300 журналистов. По словам главы государства, «вопросы касались главного».

Зеленский написал на своей странице в Facebook после пресс-конференции, что «ответил на все вопросы, хотя, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы». Также политик признался, что «очень устал». Уточняется, что пресс-марафон прошел в фудкорте Kyiv Food Market.

Первоначально предполагалось, что группы журналистов будут сменять одна другую каждые полчаса, однако, уже первая группа журналистов сильно задержалась.

Вопросы касались отношений с США, личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также прекращение войны в Донбассе.

Украинский президент установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, передает «Взгляд». Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, пригласила представителя национального реестра рекордов для вручения Зеленскому соответствующего сертификата.