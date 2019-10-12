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Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы

Москва, 12.10.2019
С помощью научных методик и анализа больших данных банк выходит за рамки традиционного отраслевого анализа
#Сельское хозяйство
#Банки
#Экономика
  • Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы

Человеческий потенциал российского села может теперь воплощаться в самых современных формах. На фото: робот на 21-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" (ВДНХ, Москва)

Сергей Савостьянов/ТАСС

На выставке «Золотая осень» в Москве РСХБ дал старт совместному проекту с НИУ ВШЭ и впервые представляет результаты исследований мировых трендов в АПК по трем направлениям: зерну как основному экспортному агропродукту России, масложировой продукции как мощному драйверу поставок за рубеж, а также по развитию сельских территорий путем реализации человеческого потенциала.

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ТАСС

Основная цель объединенного Центра отраслевой экспертизы – формировать на регулярной основе практические ориентиры для отечественного АПК как в целом, так и в разрезе отдельных отраслей и регионов.

«Россельхозбанк выходит за рамки традиционного отраслевого анализа и определения точек роста агропромышленного комплекса. Наш совместный проект с Высшей школой экономики – это синергия практики и науки. Мы объединяем рыночный опыт Россельхозбанка с современными научными методиками ВШЭ и анализом больших данных. Наши исследования оценивают перспективы рынков через призму глобальных трендов с учетом национальных особенностей и будут полезны государственным структурам, бизнес-сообществу и экспертам», – рассказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Подробнее об исследовании читайте в следующем номере журнала «Эксперт».

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