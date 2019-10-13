Надёжность и элегантность: обзор оригинальных защитных чехлов для iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

Новая линейка iPhone 11 быстро нашла отклик в сердцах любителей продукции Apple . Товары стремительно продаются, а вместе с этим появляется потребность в покупке аксессуаров, чехлов, защитного стекла. На текущий момент на рынке уже представлены оригинальные, брендовые изделия, о которых пойдет речь далее в статье. Рассмотрим подборку функциональных чехлов для свежих iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

Clear Case

Модель чехла Clear Case считается самым доступным, удобным решением, которое представлено на рынке. Изделие отличается легкостью и небольшой толщиной. Для его создания использовался термополиуретан и поликарбонат, которые сопровождаются высокой прочностью и помогают защитить стекло задней стенки в полной мере.

Среди прочих особенностей выделяется возможность беспроводной зарядки без снятия элемента защиты. «Бампер» с течением времени не желтеет, не трескается. При взаимодействии с металлическими предметами не затирается. Важно отметить, что это не рекламное общение, все подтверждается тестами производителя. Последние проводились на протяжении нескольких лет до выхода смартфонов в серийное производство.

Silicone Case

Модель Silicone Case прекрасно сочетается с современной линейкой телефонов iPhone. Отличается идеальным прилеганием по контуру устройства, сопровождается тонким основанием и высокой долговечностью. Для создания этого изделия использовался силикон в нескольких цветовых решениях. Чтобы разнообразить собственную жизнь, можно заказать парочку «бамперов» в различной окраске и менять их под настроение. Стоимость такой продукции приемлемая, с учетом соизмерения долговечности и качества находится на идеальном уровне.

Leather Case

Модный, эксклюзивный вариант Leather Case представлен на рынке по более высокой цене, но такая покупка полностью оправдана. Для изготовления применяется натуральная кожа, которая проходит специальную обработку. Чехол во время эксплуатации не теряет внешний вид, сохраняет первоначальную мягкость и приятные тактильные ощущения. Для беспроводной подзарядки защиту не нужно снимать.

На текущий момент существует несколько цветовых схем, что расширяет выбор для клиентов. Для получения максимального удовольствия от эксплуатации желательно заказать несколько моделей в различных оттенках. Особое исполнение не делает смартфон громоздким, внутренняя поверхность выполнена из микрофибры, что защищает стекло от царапин и потертостей.

Leather Folio

Эксклюзивный вариант для владельцев iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В отличие от предыдущих моделей, он выполнен в формате книжки и позволяет защитить не только грани и заднюю поверхность телефона, но также и дисплей. Для производства аксессуара применяется качественная кожа из Европы, которая проходит профильную обработку. В результате этого поверхность получается мягкой, приятной на ощупь. Также здесь необходимо указать на расширение опций. К примеру, во внутренней «обложке» находятся карманы для визиток, карточек. Модель чехла попадает в разряд интерактивных, при открытии экран загорается, при закрытии – блокируется.

Выводы

Рассматриваемые варианты чехлов для iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max разрабатывались строго под эти модели, идеально с ними сочетаются и отличаются повышенной функциональностью. Приобретая подобную продукцию, покупатель с легкостью оценит высокий уровень защиты, красивую стилистику, а также небольшие размеры. Стоимость защитных средств дороже, чем у неизвестных китайских брендов, но затраты полностью оправданы благодаря долговечности и эргономике.