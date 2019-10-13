Прогноз погоды на 14 дней: погода приготовила неожиданный поворот

Погода в октябре продолжает удивлять. В ближайшие дни на большей части страны температура воздуха превысила климатическую норму, а в некоторых регионах даже были побиты рекорды.

К примеру, в Омске воздух прогрелся до 21 градуса. В ближайшие дни в городе будет тепло и без осадков. Россияне могут насладиться теплыми днями и в Сибири и на Европейской территории страны.

Москва не стала исключением. Правда, в столице ситуацию портит усиление ветра. В течение воскресенья его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Однако теплая погода задержится в России всего на несколько дней, а в середине следующей недели ожидается новый "погодный кульбит" - следует готовиться к резкому похолоданию.

Погода на 14 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков



Как отмечают в Гидрометцентре, следующая неделя в Москве станет последним всплеском теплой осени. Во вторник и в среду воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, однако уже во второй половине рабочей недели столбики термометров опустятся до плюс 5-8 градусов.

На погоде в Москве скажется влияние североатлантического циклона, гребень которого доберётся до Московской области.

Как обещает прогноз, первая декада октября завершится прояснением погоды. Синоптики сообщили новость о сокращении интенсивности осадков в воскресенье, однако относительная влажность еще будет около 80%. Давление будет расти, как и дневная температура.Температура поднимется до +16°С. Рабочие будни порадуют переменной облачностью.

В ночь с понедельника на вторник возможно усиление ветра при малооблачной погоде. Порывы будут достигать 16 м/с, но стихия ослабнет к утру.

Днем будет холоднее, чем накануне из-за холодного пронизывающего северного ветра.

В Москву сначала придет теплая, затем холодная воздушная волна, что приведет к стремительному похолоданию воздух.

Стремительные перемены в Москве и Московской области будут происходить из-за вмешательства северных ветров, которые в четверг достигнут штормовой силы, 21 м/с.

По прогнозу, влажный воздушный поток принесет в Подмосковье протяженный фронт облаков. Тучи скроют солнце до середины следующей недели.

Москве сменится значительным понижением температуры на 5-6 градусов к четвергу (17 октября). Днем в Москве будет не больше +5°...+7°С. Ночная температура понизится до нулевой отметки.

Прогноз погоды на 14 дней на Северо-Западе

Синоптики предупреждают о ненастной погоде в среду на Северо-Западе. Выборг, Санкт-Петербург, Петрозаводск окажутся в центре зоны осадков. В северо-западном регионе ожидается сильная метель с мокрым снегом и дождем, которая пройдет при +1°...+3°С. Прогноз предупреждает о гололедице на дорогах в вечернее время.

В четверг ночью в Ленинградской области ожидается заморозок до -2°С. Накануне выходных погода наладится, воздух резко потеплеет до +8°С.

Очередная смена сценария погоды в октябре пройдет при поддержке южного ветра. Мощный воздушный поток унесет циклон на восток.

По прогнозу, во вторник Вологда окажется под натиском штормового ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с. Несмотря на повышение температуры до +12°С днем, синоптики обещают сохранение дождливой погоды еще на неделю.



Жителей Вологодской области ожидает неприятная новость. В середине октября за 7 дней выпадет свыше месячной нормы осадков, которая составляет около 50 мм.



