Прогноз погоды на 10 дней: погода совершит резкий «кульбит»

Уходящая неделя в России отметилась теплыми днями и в Сибири и на Европейской территории страны. В ближайшие дни будут наблюдаться температурные максимумы этого месяца в ряде регионов России, а затем ситуация станет меняться в сторону климатической нормы. Однако и здесь будут наблюдаться некоторые исключения.

Прогноз погоды в Воронежской области

Начало новой рабочей недели будет также очень теплым в европейской части России. Так, в Воронежской области в понедельник, 14 октября, будет переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, а днем +18…+20 градусов. Во вторник, 15 октября, будет ясно, без дождей. Ночью +8…+10 градусов, а днём воздух прогреется до +19…+21 градуса. Со среды, 16 октября, станет немного прохладнее. Облачно с прояснениями, но без дождей. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов. Днём +14…+16 градусов. В четверг, 17 октября, будет стоять ясная погода. Ночью +6…+8 градусов, а днём воздух прогреется до +17…+19 градусов. В пятницу, 18 октября, вновь переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9 градусов, днём +16…+18 градусов.

Прогноз погоды на 10 дней в Санкт-Петербурге.

Синоптики сообщили новость о ненастной погоде в среду в северо-западном регионе. Выборг, Санкт-Петербург, Петрозаводск окажутся в центре зоны осадков. В северо-западном регионе ожидается сильная метель с мокрым снегом и дождем, которая пройдет при +1°...+3°С. Прогноз предупреждает о гололедице на дорогах в вечернее время.

В четверг ночью в Ленинградской области ожидается заморозок до -2°С. Накануне выходных погода наладится, воздух резко потеплеет до +8°С.

Очередная смена сценария погоды в октябре пройдет при поддержке южного ветра. Мощный воздушный поток унесет циклон на восток.

По прогнозу, во вторник Вологда окажется под натиском штормового ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с. Несмотря на повышение температуры до +12°С днем, синоптики обещают сохранение дождливой погоды еще на неделю.

Прогноз погоды на 10 дней в Москве

Теплая погода задержится на несколько дней в Москве, а в середине следующей недели ожидается новый "погодный кульбит" - следует готовиться к резкому похолоданию.

Как отмечают в Гидрометцентре, следующая неделя в Москве станет последним всплеском теплой осени. Во вторник и в среду воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, однако уже во второй половине рабочей недели столбики термометров опустятся до плюс 5-8 градусов.

На погоде в Москве скажется влияние североатлантического циклона, гребень которого доберётся до Московской области.

Как обещает прогноз, первая декада октября завершится прояснением погоды. Синоптики сообщили новость о сокращении интенсивности осадков в воскресенье, однако относительная влажность еще будет около 80%. Давление будет расти, как и дневная температура.Температура поднимется до +16°С. Рабочие будни порадуют переменной облачностью.

В ночь с понедельника на вторник возможно усиление ветра при малооблачной погоде. Порывы будут достигать 16 м/с, но стихия ослабнет к утру.

Днем будет холоднее, чем накануне из-за холодного пронизывающего северного ветра.

В Москву сначала придет теплая, затем холодная воздушная волна, что приведет к стремительному похолоданию воздух.

Стремительные перемены в Москве и Московской области будут происходить из-за вмешательства северных ветров, которые в четверг достигнут штормовой силы, 21 м/с.

По прогнозу, влажный воздушный поток принесет в Подмосковье протяженный фронт облаков. Тучи скроют солнце до середины следующей недели.

Москве сменится значительным понижением температуры на 5-6 градусов к четвергу (17 октября). Днем в Москве будет не больше +5°...+7°С. Ночная температура понизится до нулевой отметки.