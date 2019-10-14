12 октября, Москва, Большой зал Московской консерватории Хибла Герзмава (сопрано), Екатерина Ганелина (фортепиано)

Хибла Герзмава – настоящая примадонна оперной сцены, яркая и стильная певица, которая одинаково убедительно звучит в классических ариях, джазовых импровизациях и старинных романсах. Признанная оперная дива поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Певица, чье имя переводится с абхазского как «златоглазая», а фамилия - как «волчица», знаменита своим требовательным подходом ко всему, от вокала и драматургии до внешнего облика. Именно это позволяет ей с легкостью выигрывать международные конкурсы и завоевывать сердца новых поклонников. Хибла - лауреат многочисленных премий, среди которых «Вердиевские голоса» (Италия, 1993), конкурс им. Франсиско Виньяса (Испания, 1994), «Золотая маска» (Россия, 2010 и 2016 гг.), «Золотой Орфей», Casta Diva, «Триумф» и многие другие. Именно Хибла в 1994 г. стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов.

Сегодня Хибла - одна из самых востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на сценах театра Ла Скала, Королевской оперы Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Баварского государственного и Римского оперных театров, Венской государственной оперы, театра Елисейских полей и Шатле в Париже, театра Комунале во Флоренции и театра Лисеу в Барселоне, Софийской оперы, Мариинского театра и токийского Бунка Кайкан. Певица гастролирует с концертными программами во Франции, Австрии, Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Испании, США, Японии, Швеции, Швейцарии и, конечно, по России. В феврале 2014 г. Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018 – в Гала-концерте, посвященном окончанию Чемпионата мира по футболу.

Творческое знакомство Хиблы и Екатерины Ганелиной состоялось еще в стенах Московской консерватории. Выпускница фортепианного факультета и аспирантуры по классу концертмейстерского мастерства, Екатерина аккомпанировала певцам на престижных международных конкурсах: имени П.И. Чайковского (Москва, 1994), имени Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 1993), Bella Voce (Москва, 1999 и 2001), «Янтарный соловей» (Калининград, 2002) и неоднократно удостаивалась диплома лучшего концертмейстера. Пианистка принимает участие в российских и международных музыкальных фестивалях, совмещая активную концертную деятельность с преподаванием в «alma mater» на кафедре концертмейстерского искусства. Совместные сольные концерты Екатерины и Хиблы с большим успехом проходят в городах России, Франции, Голландии, США, Великобритании и Японии. Кроме того, было записано несколько совместных компакт-дисков.

С концертов в Москве и Санкт-Петербурге начнется мировой тур, в рамках которого Хибла и Екатерина представят программу в Нью-Йорке (Карнеги-Холл), Торонто (Koerner Hall) и Париже (Salle Gaveau). Тур завершится выступлением в престижном лондонском зале Cadogan Hall 13 февраля 2020 года.

Организатор концерта – международное концертное агентство «Moscow Nights/Подмосковные вечера» (https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах.

Билеты: от 1500 до 10 000 р., доступны на сайте: https://mn-live.com/hibla-gerzmava-12-10-19

Возрастное ограничение: 6+