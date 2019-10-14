B2B MARKETING FORUM 2019. III Всероссийский форум директоров по маркетингу в сфере B2B

Исконно консервативная сфера B2B все больше задается вопросами: через какие современные каналы необходимо привлекать клиентов, как адаптировать «тяжелый» B2B контент под требования аудитории и сколько ресурсов и времени необходимо для того, чтобы оставаться на пике?

28-29 ноября 130+ руководителей сферы маркетинга из B2B компаний крупного и среднего бизнеса различных отраслей соберутся в Москве для обмена опытом и выработки оптимальных стратегических решений по широкому спектру рабочих задач - от формирования полного жизненного цикла продукта до распределения маркетинговых бюджетов в B2B компаниях.

B2B MARKETING FORUM 2019 - единственная практическая конференция, специально созданная «от директоров и для директоров», где в формате клубного мероприятия можно услышать реальные практические кейсы от действующих профессионалов сферы B2B и поделиться опытом с бизнес-сообществом.

Сайт B2B MARKETING FORUM 2019 https://interforums.ru/b2b19/

Ключевые темы форума:

Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере маркетинга для B2B компаний

Сегментация и стимулирование B2B клиентов

Формирование полного жизненного цикла продукта

Эффективность каналов продвижения для B2B маркетинга

Оценка инвестиций в интернет-продвижение

Эффективное взаимодействие маркетинга и отдела продаж

Развитие лояльности через digital каналы

Адаптация существующих маркетинговых инструментов B2C к B2B

Аудитория форума:

Директора по маркетингу

Директора по развитию B2B компаний

Руководители отделов продуктового развития и продвижения B2B компаний

Профессионалы сферы маркетинга и продаж

Поставщики продуктов и услуг для сферы B2B

Как это было в 2018 году (фотоальбом форума в Facebook)

Вас ждут кейсы, аналитика и дискуссии, в ходе которых каждый участник сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением ситуации.

Условия участия и регистрация: https://interforums.ru/b2b19/registration. Льготная регистрация действует до 25 октября! Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег.