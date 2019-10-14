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B2B MARKETING FORUM 2019. III Всероссийский форум директоров по маркетингу в сфере B2B

Москва, 14.10.2019
Digital эпоха и современные технологии проникают во все сферы и отрасли бизнеса. Профессиональные маркетологи понимают, что новые способы коммуникации стали неотъемлемой частью ежедневного взаимодействия с потенциальными клиентами.
  • B2B MARKETING FORUM 2019. III Всероссийский форум директоров по маркетингу в сфере B2B

из архива пресс-службы

Исконно консервативная сфера B2B все больше задается вопросами: через какие современные каналы необходимо привлекать клиентов, как адаптировать «тяжелый» B2B контент под требования аудитории и сколько ресурсов и времени необходимо для того, чтобы оставаться на пике?

28-29 ноября 130+ руководителей сферы маркетинга из B2B компаний крупного и среднего бизнеса различных отраслей соберутся в Москве для обмена опытом и выработки оптимальных стратегических решений по широкому спектру рабочих задач - от формирования полного жизненного цикла продукта до распределения маркетинговых бюджетов в B2B компаниях.

B2B MARKETING FORUM 2019 - единственная практическая конференция, специально созданная «от директоров и для директоров», где в формате клубного мероприятия можно услышать реальные практические кейсы от действующих профессионалов сферы B2B и поделиться опытом с бизнес-сообществом.

Сайт B2B MARKETING FORUM 2019 https://interforums.ru/b2b19/

Ключевые темы форума:

  • Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере маркетинга для B2B компаний
  • Сегментация и стимулирование B2B клиентов
  • Формирование полного жизненного цикла продукта
  • Эффективность каналов продвижения для B2B маркетинга
  • Оценка инвестиций в интернет-продвижение
  • Эффективное взаимодействие маркетинга и отдела продаж
  • Развитие лояльности через digital каналы
  • Адаптация существующих маркетинговых инструментов B2C к B2B

Аудитория форума:

  • Директора по маркетингу
  • Директора по развитию B2B компаний
  • Руководители отделов продуктового развития и продвижения B2B компаний
  • Профессионалы сферы маркетинга и продаж
  • Поставщики продуктов и услуг для сферы B2B

Как это было в 2018 году (фотоальбом форума в Facebook)

Вас ждут кейсы, аналитика и дискуссии, в ходе которых каждый участник сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением ситуации.

Условия участия и регистрация: https://interforums.ru/b2b19/registration. Льготная регистрация действует до 25 октября! Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег.

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