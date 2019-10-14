Биометрия беспомощна везде, кроме России

Деньги останутся нужны

Традиционные инструменты, такие как банковские карты и наличные деньги, не уйдут из использования, заявила Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, Их существованию не помешает даже развитие и удобство современных финансовых технологий, передает агентство «Прайм» слова главы ЦБ.

Говоря о картах, она пояснила, что ими удобнее пользоваться в заграничных поездках. «Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, — вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — сказала Набиуллина.

«Давайте задумаемся о том, почему людям нужны наличные, почему они хранят наличные? Не потому что это удобно, не потому что это безопасно, сейчас безналичные представляют большее удобство, большую безопасность. Я думаю, что две вещи (стали причиной — ред.): первое – это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе – это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются», — объяснила она.

Россия, отмечает вице-президент РФИ банка Елена Чижевская, одна из многих страна в мире, где наличный расчет конкурирует с электронными средствами. По состоянию на 1 июля 2019 года, денежный оборот наличных в РФ составляет 9 903,9 млрд рублей – банкнотами и 103,6 млрд рублей – монетами, а количество операций, совершенных по картам за первое полугодие – 19051,3 млн единиц. Эти показатели говорят о неготовности населения отказаться от наличного расчета в пользу карт и NFC.

Психологическим аспектом является недоверие населения, рожденное кризисами, самый значимый из которых произошел в 90-е годы, объясняет эксперт. Еще одна причина – неподготовленность маленьких розничных магазинов к переходу на безнал. В российской глубинке в 80% случаев товары оплачиваются наличными. На черноморском побережье сувенирные лавки, стритфуды или фудкорты тоже торгуют за «живые» деньги.

Что касается идеи межгосударственного обмена биометрией граждан, то сейчас при геополитическом противостоянии и неустойчивой экономической конъюнктуре, а также быстрой изменчивости настроений на межгосударственном уровне — это утопично, уверена Елена Чижевская. Ближайшие лет 20-30 наличные, пусть и очагово, будут использоваться среди населения как в рамках государства, так и на международном уровне.

Например, в Германии под действием исторических факторов население при заключении сделок и осуществлении значимых покупок использует наличные, хотя страны ЕС были одни из первых, кто оценил преимущества перехода на безналичный расчет. Еще один пример – Швеция, где наличные, это обязательное условие благотворного экономического фона.

Контроль и анонимность

Государства всей планеты, а не только Россия, пытаются поставить под полный контроль свои внутренние финансовые потоки, и для этого на повестке дня в информационном пространстве всегда поднимается и обсуждается тема существования наличных денег, продолжает тему аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, просто в силу законов диалектики полный контроль над финансовыми потоками недостижим, но степень контроля будет куда выше, чем сейчас. То, что говорит регулятор, что наличные деньги нужны и полезны, это признание очевидных вещей, а тем временем несколько лет назад возникли так называемые криптовалюты, которые явились ответом общества на ужесточение правил обращения наличных денег.

Само существование криптовалют говорит о том, что текущей анонимности наличных денег, о которой говорится, уже не хватает с точки зрения их потребителей, граждан и компаний. Ее можно и дальше ограничить, например, снизив ограничение для расчетов наличными, которое сейчас для предпринимателей составляет 100 тыс рублей по одному договору, а для физлиц есть ограничения по величине банковских переводов, после которого ими интересуется Финмониторинг, и по снятию в банкоматах: с обычной карты с обычным тарифом снять, скажем, миллион рублей в среднестатистическом банке вам не дадут.

Как считает Алексей Антонов, будут введены и более строгие ограничения, со временем. С другой стороны, рассуждая про экономику, можно сказать, что государство, эмитируя деньги, конкурирует по качеству этих денег с деньгами других государств, поэтому, теоретически, должно бы заботиться о низком уровне инфляции, не допускать девальваций. Но оно в некоторых случаях предпочитает брать с населения и бизнеса высокий инфляционный налог, а не делать свою валюту крепкой.

В мире на расчеты наличными по-прежнему приходится около 80% денежного оборота. Но есть отдельные страны, например, Норвегия и Швеция, где эта цифра составляет всего 2% и уменьшается. Во Франции и Канаде до 90-93% оборота физлиц приходится на безналичные платежи. Южная Корея планирует отказаться от наличных к 2020 году. Индия в 2016 провела конфискационную денежную реформу, выводя из оборота крупные и распространенные номиналы наличных денег. Если бы в России эквайринг был не таким дорогим, не 2%, а 0.2% для покупок физлицами потребтоваров и услуг, то и доля безналичных платежей была бы выше, считает аналитик.