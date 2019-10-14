Reuters: влияние России на Ближнем Востоке усиливается

В понедельник начинается двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию (КСА) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основное внимание, конечно, привлечено к поездке российского лидера в Эр-Рияд, куда он приезжал последний раз десять лет назад. Сейчас Москва намерена упрочить свое положение на Ближнем Востоке, опираясь на успехи ВКС РФ в Сирии, крепкие связи с региональными соперниками и сотрудничество в сфере энергетики.

Авторитет России в регионе резко повысился после вступления в 2015 году в конфликт в Сирии на стороне президента Асада, говорится в статье посвященной визиту президента России в Эр-Рияд и Абу-Даби агентства Reuters. Росту влияния Москвы на Ближнем Востоке, конечно, способствовал и начавшийся при Дональде Трампе постепенный уход с Ближнего Востока США.

Символично, подчеркивается в материале Reuters, что накануне поездки Путина американские войска были срочно выведены с севера Сирии, а их «самые надежные», как утверждали в Вашингтоне, союзники – курды ввиду турецкой агрессии сменили ориентацию и заключили соглашение с Дамаском и Россией.

Отличительной чертой политики России на Ближнем Востоке так же, впрочем, как и в других регионах, является желание поддерживать нормальные отношения со всеми. В данном случае, речь идет о деловых отношениях как с суннитской Саудовской Аравией, так и с шиитским Ираном, которые уже много лет борются за лидерство в регионе.

Напряженные отношения между КСА и Ираном, которые ведут между собой не прямые, а косвенные войны (Сирия, Йемен и т.д.) обострились после одностороннего выхода США в 2018 году из ядерной сделки по Ирану, заключенной в 2015 г., и восстановления антииранских санкций.

Показательно, что в поездке Владимира Путина сопровождает министр энергетики России Александр Новак и глава Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилл Дмитриев. В Эр-Рияде Путин встретится с королем Салманом и фактическим правителем крупнейшего арабского королевства, кронпринцем Мохаммедом, с которым у российского президента, по его словам, дружеские отношения.

В последние годы кардинально изменилась обстановка на глобальном энергетическом рынке – Россия из конкурента ОПЕК превратилась в ее союзника, в результате чего даже возник новый политический формат и термин - «ОПЕК+».

Накануне поездки Владимир Путин, предлагавший не так давно Саудовской Аравии российские зенитные ракетные системы (ЗРС), заявил, что Россия может сыграть положительную роль в снижении напряженности в аравийско-иранских отношениях. Путин считает это возможным, потому что у Москвы хорошие отношения с обеими сторонами конфликта.

Эр-Рияд давно обдумывает покупку у России ЗРС С-400 «Триумф». Очень вероятно, что речь о российских ракетах, которые значительно эффективнее и надежнее американских Patriots, будет идти и на сегодняшних переговорах в аравийской столице. Несомненно это вызовет тревогу в Вашингтоне, который накануне приезда Путина объявил о переброске в Саудовскую Аравию дополнительной военной техники и порядка 3 тыс. военнослужащих.

Высокопоставленные аравийские чиновники не видят противоречий в том, что Эр-Рияд поддерживает такие близкие отношения с Россией.

«Мы не думаем, что тесные связи с Россией могут каким-то образом негативно повлиять на наши отношения с Соединенными Штатами,- ответил на вопросы журналистов министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр.- Мы считаем, что можем иметь стратегические близкие отношения с США и одновременно развивать их с Россией».

На встречах глав государств в Эр-Рияде, сообщает Reuters, будет обсуждаться и дальнейшая судьба формата ОПЕК+, благодаря которому добыча нефти снизилась 1,2 млн баррелей в день.

С российским президентом в аравийскую столицу прилетела внушительная делегация бизнесменов из России численностью порядка трехсот человек. Ожидается, что Россия и КСА подпишут контрактов и соглашений более чем на 2 млрд долларов, включая и совместные инвестиции нефтяной компании Aramco и RDIF.

Глава RDIF Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в IPO Aramco заинтересовано немало и российских инвесторов.

По словам Новака, российский нефтяной гигант «Газпром» проявляет интерес к сотрудничеству с аравийскими компаниями по добыче природного газа.

Еще одна традиционная тема переговоров – российская пшеница, по экспорту которой Россия находится на первом месте в мире. В августе Эр-Рияд ослабил требования к импорту пшеницы, что откроет путь для российского зерна в Саудовскую Аравию через Черное море.