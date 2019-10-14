Вход/Регистрация Подписка

Reuters: влияние России на Ближнем Востоке усиливается

Москва, 14.10.2019

В понедельник начинается двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию (КСА) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основное внимание, конечно, привлечено к поездке российского лидера в Эр-Рияд, куда он приезжал последний раз десять лет назад. Сейчас Москва намерена упрочить свое положение на Ближнем Востоке, опираясь на успехи ВКС РФ в Сирии, крепкие связи с региональными соперниками и сотрудничество в сфере энергетики.

Авторитет России в регионе резко повысился после вступления в 2015 году в конфликт в Сирии на стороне президента Асада, говорится в статье посвященной визиту президента России в Эр-Рияд и Абу-Даби агентства Reuters. Росту влияния Москвы на Ближнем Востоке, конечно, способствовал и начавшийся при Дональде Трампе постепенный уход с Ближнего Востока США.

Символично, подчеркивается в материале Reuters, что накануне поездки Путина американские войска были срочно выведены с севера Сирии, а их «самые надежные», как утверждали в Вашингтоне, союзники – курды ввиду турецкой агрессии сменили ориентацию и заключили соглашение с Дамаском и Россией.

Отличительной чертой политики России на Ближнем Востоке так же, впрочем, как и в других регионах, является желание поддерживать нормальные отношения со всеми. В данном случае, речь идет о деловых отношениях как с суннитской Саудовской Аравией, так и с шиитским Ираном, которые уже много лет борются за лидерство в регионе.

Напряженные отношения между КСА и Ираном, которые ведут между собой не прямые, а косвенные войны (Сирия, Йемен и т.д.) обострились после одностороннего выхода США в 2018 году из ядерной сделки по Ирану, заключенной в 2015 г., и восстановления антииранских санкций.

Показательно, что в поездке Владимира Путина сопровождает министр энергетики России Александр Новак и глава Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилл Дмитриев. В Эр-Рияде Путин встретится с королем Салманом и фактическим правителем крупнейшего арабского королевства, кронпринцем Мохаммедом, с которым у российского президента, по его словам, дружеские отношения.

В последние годы кардинально изменилась обстановка на глобальном энергетическом рынке – Россия из конкурента ОПЕК превратилась в ее союзника, в результате чего даже возник новый политический формат и термин - «ОПЕК+».

Накануне поездки Владимир Путин, предлагавший не так давно Саудовской Аравии российские зенитные ракетные системы (ЗРС), заявил, что Россия может сыграть положительную роль в снижении напряженности в аравийско-иранских отношениях. Путин считает это возможным, потому что у Москвы хорошие отношения с обеими сторонами конфликта.

Эр-Рияд давно обдумывает покупку у России ЗРС С-400 «Триумф». Очень вероятно, что речь о российских ракетах, которые значительно эффективнее и надежнее американских Patriots, будет идти и на сегодняшних переговорах в аравийской столице. Несомненно это вызовет тревогу в Вашингтоне, который накануне приезда Путина объявил о переброске в Саудовскую Аравию дополнительной военной техники и порядка 3 тыс. военнослужащих. 

Высокопоставленные аравийские чиновники не видят противоречий в том, что Эр-Рияд поддерживает такие близкие отношения с Россией.

«Мы не думаем, что тесные связи с Россией могут каким-то образом негативно повлиять на наши отношения с Соединенными Штатами,- ответил на вопросы журналистов министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр.- Мы считаем, что можем иметь стратегические близкие отношения с США и одновременно развивать их с Россией».

На встречах глав государств в Эр-Рияде, сообщает Reuters, будет обсуждаться и дальнейшая судьба формата ОПЕК+, благодаря которому добыча нефти снизилась 1,2 млн баррелей в день.

С российским президентом в аравийскую столицу прилетела внушительная делегация бизнесменов из России численностью порядка трехсот человек. Ожидается, что Россия и КСА подпишут контрактов и соглашений более чем на 2 млрд долларов, включая и совместные инвестиции нефтяной компании Aramco и RDIF.

Глава RDIF Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в IPO Aramco заинтересовано немало и российских инвесторов.

По словам Новака, российский нефтяной гигант «Газпром» проявляет интерес к сотрудничеству с аравийскими компаниями по добыче природного газа.

Еще одна традиционная тема переговоров – российская пшеница, по экспорту которой Россия находится на первом месте в мире. В августе Эр-Рияд ослабил требования к импорту пшеницы, что откроет путь для российского зерна в Саудовскую Аравию через Черное море.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Защитники «Северного потока — 2» в ЕС заговорили в открытую
      Дефицит газа в Европе может составить 100 и даже 300 млрд кубометров в год, заявил глава крупной немецкой энергетической компании. Это заявление, в котором фигурируют действительно большие величины, свидетельствует о накале борьбы — не столько даже против самого «Северного потока — 2», который не остановить, сколько против тех немецких и других европейских политиков, кто за бесперебойные поставки газа отвечает перед избирателями
    2. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    3. Курс доллара: рубль приблизился к зоне «креста смерти»
      Покупки Минфином валюты и монетарная политика Банка России не оставляют рублю возможностей для роста
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама