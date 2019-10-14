Прогноз погоды на неделю: погода сильно огорчит

В то время как жители большей части Центральной России смогут насладиться теплыми и солнечными днями в начале этой недели, погода, которая установится на Урале и Северо-Западе сильно огорчит.

В южных регионах ЦФО столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, что на пять-семь градусов выше климатической нормы.

Такая погода ожидается в предстоящие два-три дня в Воронежской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Подобные значения среднесуточной температуры на 5-7 градусов превысят многолетнюю климатическую норму, отмечают синоптики.

А вот в более северных регионах центральной России уже заметно прохладнее. Ивановская, Ярославская, Костромская и Тверская области находятся под воздействием холодного циклона, здесь во вторник и среду установится дождливая и пасмурная погода. Температура днем не поднимется выше плюс 6 градусов, ночью до минус 1 градуса, по утрам возможна гололедица. Характер погоды начнет меняться со второй половины текущей недели.

Синоптики прогнозируют более существенное похолодание на Урале и Северо-Западе, а также обещают снег и ветер.

Прогноз погоды в Екатеринбурге

В начале этой недели в Екатеринбурге будет прохладно, а ночью выпадет снег. Ближе к концу недели ожидается серьезное похолодание: так, по примерным прогнозам, уже в эту субботу столбик термометра может опуститься днем до -1 °С.

Во вторник, 15 октября, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью похолодает до +3… +5 °С, днем будет +7… +9 °С. Ветер северо-западный, 6–11 м/c.

В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +1… +3 °С, днем +4… +6 °С. Ветер будет северо-западным, 6–11 м/c.

Прогноз погоды на неделю в Санк-Петербурге

Погода в Петербурге портится – в ближайшие дни в городе похолодает до нулевых значений, при этом ожидаются дожди и ветер.

Во вторник дожди прекратятся, давление будет расти, но воздух станет почти морозным - с утра местами возможны заморозки. К середине недели в Петербурге вновь будет сыро и ветрено - днем +4-8 тепла.

Потепление синоптики обещают к выходным - ветер поменяется на юго-восточный, столбики термометров поднимутся до +9 градусов. По предварительным прогнозам, небольшое потепление продержится несколько дней.

Прогноз прогоды на неделю в Москве

Волна теплого воздуха придет в Москву вместе с дождями: температура повысится до 14 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным центра, погода в столице будет неустойчивой, ожидаются резкие скачки атмосферного давления. В понедельник в Москве будет дождь.

— Вместе с дождями идет волна теплого воздуха. Ночью в Москве температура повысится до плюс 11–13 градусов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на тепло, в столице будет ветрено. В течение рабочей недели температура воздуха днем будет колебаться в пределах 10–13 градусов.

Синоптики отмечают, что к концу недели волна тепла пойдет на спад, но дождей будет меньше.

Выходные обойдутся без осадков, но температура ночью опустится до плюс 1–6 градусов, в дневные часы снова поднимется до 9–14 градусов.

Температурный режим на этой неделе выше средних значений на 3–4 градуса.