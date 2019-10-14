Эрдоган сообщил, что Москва не возражает против вхождения военных Турции в Сирию

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Москва не имеет ничего против распространения военной операции «Источник мира» на город Кобани в Сирии, пишет газета «Известия» 14 октября. Он подчеркнул, что несмотря на слухи, у Анкары есть сведения о положительном отношении России к вводу турецкий войск в САР.

«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани», - сообщил Эрдоган. Он уверен, что «там не будет проблем».

Также Эрдоган напомнил, что сирийский Манбидж до сих пор не очищен от курдских формирований, несмотря на США. При этом, по словам турецкого президента, его армия не намерена занимать этот город, а готова предоставить эту возможность «сирийским хозяевам».