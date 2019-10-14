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Grand Melody Orchestra готовит первое сольное шоу в Москве

Москва, 14.10.2019
18 октября в Театральном зале Московского международного Дома музыки состоится первый большой сольный концерт Grand Melody Orchestra. Индастриал-этно-фолк оркестр, исполняющий сочинения русских композиторов-классиков и народные произведения в современных аранжировках, представит программу, куда войдет репертуар дебютного альбома «Азбука», а также несколько неожиданных музыкальных сюрпризов.
#Культура
  • Grand Melody Orchestra готовит первое сольное шоу в Москве

из архива пресс-службы

На концерте прозвучат всеми любимые: «Калинка» Ивана Ларионова, всемирно известные «Очи черные» Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, «Дорогой длинною» Бориса Фомина, «Половецкие пляски» Александра Бородина, а также народные «Вдоль по Питерской», «Из-за острова на стрежень» и др.

Grand Melody Orchestra был образован чуть больше года назад, однако за это время успел стать обладателем гран-при международного конкурса-фестиваля «Хранители Наследия России 2018». Музыка коллектива – это синтез живого звучания и современных технологий, народных инструментов (гусли, цимбалы, баян, балалайка, перкуссия, скрипка и проч.) и электроники, знакомых мелодий и неожиданных интерпретаций. Творческий коллектив Grand Melody Orchestra - признанные, заслуженные музыканты и продюсеры: лауреаты международных и российских премий, среди которых «Золотой граммофон», «Овация» и «Песня года». Grand Melody Orchestra – постоянный резидент программы «Смеяться разрешается» на телеканале «Россия-1», выступал на сцене Государственного кремлевского дворца, работал в дуэтах с Денисом Майдановым и Варварой. Критики и музыкальные деятели, побывавшие на выступлениях ансамбля, уже окрестили коллектив «музыкальным лицом России» и «русским народным оркестром».

Начало концерта: 19.00

Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8, м.Павелецкая

Официальный сайт Grand Melody Orchestra: www.grandmelodyorchestra.ru/ru/

Билеты: mmdm.me/events/grand_melody_orchestra/

Соцсети:

www.instagram.com/grand_melody_orchestra/

vk.com/grandmelodyorchestra

www.facebook.com/GrandMelodyOrchestraRussia/

soundcloud.com/grand-melody-orchestra

www.youtube.com/channel/UCoeCPNgTrzIjkkr5h7Nuabw

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