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Курс доллара: у рубля есть один маленький секрет

Москва, 14.10.2019
  • Курс доллара: у рубля есть один маленький секрет

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара нейтрально торгуется в понедельник на Московской бирже. Активность и рыночная ликвидность сегодня ниже обычного из-за государственного праздника в США, Дня Колубма. Курс доллара снижается к 16.05 мск на 2 копейки - до 64,24 руб., курс евро снижается на 3 копейки - до 70,83 руб.

"В пятницу на одних лишь ожиданиях достигли хороших уровней по рублю, но в итоге подробности (переговоров США-КНР) неизвестны, и сейчас подобие коррекции с учетом еще и праздника в США", - приводит слова дилера крупного российского банка Рейтер.

Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем ожидается снижение ставки ЦБ РФ, при этом в российском регуляторе прогнозируют два снижения ставки ФРС США в течение первого полугодия 2020 года.

Участники глобальных рынков также ждут снижения ставки ФРС на заседании 29-30 октбяря с вероятностью 74%.

Вероятность же снижения ставки ЦБР на совете директоров 25 октября оценивается в 75%.

На глобальных рынках проходит эйфория в отношении прекращения торгового противостояния между США и Китаем. Рискованные и сырьевые активы ушли в минус, баррель Brent падает на 2,03% и оценивается в $59,38.

"Хотя эскалации торговой войны и не произошло, неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается довольно высокой, поэтому торговые переговоры не стали драйвером позитива на глобальных площадках”, - полагает Татьяна Евдокимова из банка Нордеа.

По ее мнению, в отсутствие однозначно позитивных новостей о торговых переговорах рубль может столкнуться с умеренным давлением в рамках текущей недели, и актуальным для рубля остается диапазон 64,00-65,00 за доллар.

Вместе с тем, Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский называет еще одну причину, которая позволяет рублю держатся на плаву, несмотря на внешний негатив. "Одна из основных причин оптимизма – существенное улучшение инвестиционных качеств российских ОФЗ после возобновления, де-факто, «количественного смягчения» в США на фоне его продолжения в Европе и Японии", - отмечает аналитик. 

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