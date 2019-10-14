Лазерная коррекция зрения: особенности процедуры

Чтобы человек видел все четко и ясно, глаз должен сфокусироваться. Именно неспособность «настроить» правильный фокус и есть причина плохого зрения. При помощи лазера врачи сегодня могут изменить форму роговицы таким образом, чтобы глаз снова обрел способность к фокусировке, и изображение, попадающее на сетчатку, было четким.

Лазерная коррекция зрения в клинике https://mgkl.ru эффективна при близорукости до -12 диоптрий, дальнозоркости до +6 диоптрий и смешанном астигматизме от -4 до +4 диоптрий. Иногда она показана и при более серьезных дефектах.

Лазерную коррекцию зрения можно рекомендовать всем, кто страдает от проблем со зрением. Она особенно необходима тем, кто по каким-то причинам не может носить линзы или испытывает существенный дискомфорт при их использовании. Лазерная коррекция зрения – отличный выход и для тех, у кого наблюдаются проблемы только с одним глазом.

Лазерная коррекция зрения проводится посредством специальной установки. Лазерный луч, направленный на роговицу, испаряет слои клеток, толщина которых измеряется в микронах, чтобы изменить форму роговицы. Это невероятно тонкая и высокотехнологичная процедура.

Тем не менее, для самого пациента она является простой и быстрой. Лазерная коррекция зрения проводится амбулаторно. После всех обследований, постановки диагноза и консультаций офтальмолога пациент ложится на кушетку, врач проводит местную анестезию с помощью глазных капель и фиксирует глаз в открытом состоянии.

Затем врач при помощи кератома формирует тончайший лоскут роговицы и отводит его в сторону, как будто открывает страницу книги. После этого роговица обрабатывается лазерным лучом, который испаряет часть клеток и придает роговице необходимую, тщательно просчитанную по всем параметрам форму. Когда манипуляция завершена, врач возвращает лоскут роговицы на место и разглаживает его. В глаз закапывают антибактериальные капли, снимают фиксатор, и пациент может отправляться домой.

Многих пациентов беспокоит мысль: а что будет, если во время операции они случайно сместят взгляд? Ведь если лазерная коррекция – такая тонкая работа, последствия малейшего движения глазных яблок будут катастрофическими. На самом деле никакого риска нет. Современные лазеры отслеживают минимальные отклонения глазного яблока, в результате лазерный луч попадает строго в то место, которое было изначально определено компьютером. При сильном отклонении глазного яблока, аппарат автоматически приостанавливает работу. Вся операция занимает 10–15 минут, причем время непосредственного воздействия лазера на глаз составляет от 30 до 40 секунд. Операция проходит совершенно безболезненно. Причем даже во время краткого реабилитационного периода пациент не ощущает ни дискомфорта, ни боли. Однако для скорейшего восстановления и предупреждения развития осложнений следует соблюдать некоторые правила.

В течение 3–4 недель после операции нельзя тереть глаз (желательно вообще не прикасаться к нему), следует носить темные очки даже в пасмурную погоду. Следует избегать перегрева (бань, саун, солярия, горячих ванн), физических нагрузок и спортивных игр, приема алкоголя, а женщинам нужно также отказаться от использования косметики.

Существует несколько методик лазерной коррекции зрения. Их главное отличие – в типе лазера, который используется для операции, и способе формирования поверхности роговицы для абляции.