Цены на нефть начали неделю с падения

Мировые цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром 14 октября, пишет Прайм. Участники рынка отмечают, что снижение носит коррекционный характер после роста цены на прошлой неделе более чем на 3%.

Отмечается, что на 7.58 по московскому времени цена фьючерсов на декабрь на нефть сорта Brent упала до $60,2 за баррель, потеряв 0,51%. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI потеряли в цене 0,59%, составив $54,38 за баррель.

Специалисты отрасли сообщают, что рост на прошлой неделе был вызван опасениями поставок сырья с Ближнего Востока. Однако ожидания положительных результатов торговых переговоров между США и Китаем ограничили еще больший рост цены на нефть. Отмечается, что важнейшим решением прошлой недели со стороны американской администрации, участники рынка отсрочку по введению новых пошлин на китайские товары, ввозимые в США.